بتكلفة 5.2 مليار جنيه.. تنفيذ 34 مشروعا بقطاع الطرق والكبارى بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن ما شهدته مصر خلال الست سنوات الماضية من تنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية، يعد إعجازًا حقيقيًا وتحديًا غير مسبوق.





وأشار محافظ البحيرة إلى أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، مشيرًا إلى أنه تم خلال العامين الماضيين فقط تنفيذ ٢٩٤١ مشروع على أرض المحافظة منها ما تم الإنتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تبلغ ٤٤.٥ مليار جنيه.





في نفس السياق نشر المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، ٱنفوجراف يسلط من خلاله الضوء على حصاد عامين من الإنجازات بقطاع الطرق والكبارى بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٠ .





وتضمن الٱنفوجراف ان مشروعات قطاع الطرق والكبارى بلغت 34 مشروع بتكلفة 5،2 مليار جنيه منهم 17 مشروع تابع خطة هيئة الطرق الكبارى و 17 مشروع تابع مشروعات الخطة العاجلة للهيئة.





واشار الانفوجراف الى انه تم رصف 6 طرق باجمالى اطوال بلغت 111 كم بتكلفة 273،3 مليون جنيه كما تم انشاء وصيانه 10 كبارى بأطوال 5 كم بتكلفة 900 مليون جنيه كما انه جارى العمل على المحور الرابط فوه - جناكليس الصحرواى بطول 84،5 كم بتكلفة 4 مليار جنيه.

يذكر أن المكتب الإعلامي لمحافظة البحيرة، نشر ٱنفوجراف يسلط من خلاله الضوء على حصاد عامين من الإنجازات بمحافظة البحيرة، وذلك خلال الفترة من عام ٢٠١٨ وحتى عام ٢٠٢٠ .





وأوضح الٱنفوجراف أن إجمالي عدد المشروعات بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال تلك المدة بلغ 165 مشروع باجمالي استثمارات 14.1 مليار جنيه عبارة عن 58 مشروع بقطاع الصرف الصحي تم تنفيذ 25 مشروع وجاري العمل ب 92 مشروع باجمالي استثمارات 8.7 مليار جنيه .





كما أشار الٱنفوجراف أن أجمالي المشروعات الجاريه بقطاع مياه الشرب 107 مشروع تم تنفيذ 33 منها وجاري العمل ب 15 مشروع بإجمالى استثمارات 5.4 مليار جنيه.





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