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جمال بيومى: مصر تعهدت بشراء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 01:21 م
السفير جمال بيومى،
السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق
هاجر إبراهيم
قال السفير جمال بيومى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إنه يقال أن الولايات المتحدة لديها أسلحة نووية تكفى لدمار العالم كله ست مرات، وروسيا لديها أسلحة نووية تكفى لدمار العالم أربع مرات، مشيرا إلى أنه في بداية تفكيك الإتحاد السوفيتي السابق توصل الجانب الجانب الأمريكي والروسي إلى تدمير الأسلحة النووية بالتبادل.

وأضاف "بيومى" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك إتفاقية أخرى لدى الجانب الروسي والأمريكي لمنع قيام حرب عن طريق الخطأ، موضحا أن قيام حرب نووية بين القطبين الكبيرين تعد كارثة لا يقوى عليها أحد.

وأشار إلى أن الضربة الأولى الأمريكية قد تقتل 90 مليون روسي، بينما الضربة الأولى للجانب الروسي للرد على الأمريكان ستقتل 110 مليون أمريكي، متابعا أنه لا يوجد كاسب فى حرب كهذه، فقررا التوقف عن الحرب النووية.

وأكد أنه تم وضع اتفاقية لمنع انتشار الأسلحة النووية، والتى ذكرت أن النادى النووى يضم ستة دول فقط تسلحت بالفعل وبذلك تبقى كما هى ولا يسمح بانضمام أعضاء أخرين لذلك النادى، ويطلب من الدول القدامى أن يتخلصوا منها تدريجيا وأن ينقلوا التكنولوجيا النووية للأغراض السلمية بتوليد الكهرباء .

وأشار إلى أن تلك الإتفاقية لم تنفذ، موضحا أن مصر تعهدت مؤخرا بشراء مفاعلات نووية لإنتاج الطاقة الكهربائية.
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