AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

شاهد.. افتتاح معرض «أهلا مدارس» بجنوب الأقصر

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:18 م
صدى البلد
شمس يونس
أفتتح  عبد الرحيم طايع نائب رئيس مركز اسنا ،والمحاسب "صلاح فتحى" رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، اليوم السبت، معرض "أهلًا مدارس" بمول الزهراء بشارع أحمد عرابي بمدينة إسنا، والذي يستمر حتى بداية العام الدراسي.

ياتى ذلك ذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمشاركة القطاعين الحكومى والخاص بإقامة المعارض فى المناسبات لبيع السلع وأحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

جاء ذلك لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتنفيذًا لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بإقامة معارض "أهلًا مدارس" فى جميع المدن بالمحافظة .

وحضر أفتتاح المعرض  مصطفى محمد أمين صندوق الغرفة التجارية بالأقصر، و سلامة الرشيدي عضو مجلس الإدارة، وحسام محروس أبو رجب المنسق العام للمعرض،  وذلك للمساهمة لتوفير ملابس وأدوات مدرسية بأسعار مخفضة وبسعر الجملة لخدمة المواطنين قبل بدء العام الدراسى الجديد 2020/2021.

وقال  عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، إن هذا المعرض أعطى أفضلية فى وضع أكبر نسبة تخفيضات على المستلزمات المدارسية تتخطى حاجز 40% مقارنة بالأسعار فى الأسواق الخارجية، وهذا نتيجة التسهيلات والتيسيرات التى قدمتها الدولة للتجار فى المعرض الذى يضم جميع مستلزمات المدارس من ملابس وشنط وأدوات مكتبية وأحذية وزى مدرسى لكافة المراحل التعليمية.

وأضاف المحاسب "صلاح فتحى" رئيس الغرفة التجارية، إلى أنه سيتم التنسيق مع الغرفة التجارية لتقديم خدمات مجتمعية ملموسة فى إقامة عدة معارض بالقرى والحواجر بمركز إسنا، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وأستقبال عام دراسى جديد بدون معاناة فى المستلزمات الدراسية، وخلال الجولة أعرب المواطنين عن سعادتهم وشكروا رئيس الجمهورية على هذه المبادرة المميزة التى تدعم أولياء الأمور.
شاهد.. افتتاح معرض «أهلا مدارس» بجنوب الأقصر
شاهد.. افتتاح معرض «أهلا مدارس» بجنوب الأقصر
شاهد.. افتتاح معرض «أهلا مدارس» بجنوب الأقصر
شاهد.. افتتاح معرض «أهلا مدارس» بجنوب الأقصر
شاهد.. افتتاح معرض «أهلا مدارس» بجنوب الأقصر
Advertisements

موضوعات متعلقة

رسميا.. التموين: انطلاق معارض أهلا مدارس الأسبوع المقبل

بتخفيضات 40% .. معرض عودة المدارس يعود خلال زمن كورونا في دمياط

ضمن مبادرة كلنا واحد.. نائب محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن يفتتحان معرض أهلا مدارس

بتخفيضات تصل إلى 35%.. غرفة أسيوط تنظم معرض أهلا مدارس

غرفة الجيزة: أهلا مدارس يروج للمنتجات المحلية ويخفف العبء عن الأسر المصرية

محافظ قنا يعقد اجتماعا تنظيما لإقامة معارض أهلا مدارس

ترشيحاتنا

بحضور جهازه المعاون.. الأهلي يقدم موسيماني في مؤتمر صحفي

من غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل على إنستجرام بهذا الفيديو

نورهان ضحية الـ50 جنيها.. هل قتلها زوجها بسبب أكلة كرشة؟

هل لمس الكلاب ينقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح

مدبولى يشارك فى مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائى على اتفاق السلام بالسودان

بحبهم جدا... بشري برفقة زيدان وزوجته في حفل زفاف أمير شاهين

AdvertisementS

ميدو: أؤيد تصريحات حسام البدري ضد مصطفى محمد لهذا السبب

عمرو دياب يلتقي حبيبته الأولى في حضور دينا الشربيني.. شاهد رد فعلهما

صدموا المعازيم.. شاهد أغرب وجبة طعام في حفل زفاف عروسين

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

مدبولى يشارك فى مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائى على اتفاق السلام بالسودان

منع تصدير السلاح للشرق الأوسط إلا بموافقة إسرائيل.. الكونجرس الأمريكي يدرس مشروع قانون جديد مثير للجدل

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

يستغل زوجته وسيدات أخريات.. حبس شبكة لممارسة الدعارة بمصر القديمة

استئصال ثديها بالخطأ .. سمير صبري يكشف أسرارا جديدة عن اعتزال شادية

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعجلات منحرفة.. شاهد أغرب سيارة يابانية على الإطلاق والسبب في تصنيعها

علاج رئاسي.. 7 أدوية يتناولها ترامب للشفاء من كورونا

حاول الوصول لسرعة الأرض.. مقتل مليونير شهير في حادث تحطم سيارة أليم| صور