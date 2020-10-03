شاهد.. افتتاح معرض «أهلا مدارس» بجنوب الأقصر

أفتتح عبد الرحيم طايع نائب رئيس مركز اسنا ،والمحاسب "صلاح فتحى" رئيس الغرفة التجارية بالأقصر، اليوم السبت، معرض "أهلًا مدارس" بمول الزهراء بشارع أحمد عرابي بمدينة إسنا، والذي يستمر حتى بداية العام الدراسي.





ياتى ذلك ذلك تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بمشاركة القطاعين الحكومى والخاص بإقامة المعارض فى المناسبات لبيع السلع وأحتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.





جاء ذلك لرفع العبء عن كاهل الأسرة المصرية، وتنفيذًا لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بإقامة معارض "أهلًا مدارس" فى جميع المدن بالمحافظة .





وحضر أفتتاح المعرض مصطفى محمد أمين صندوق الغرفة التجارية بالأقصر، و سلامة الرشيدي عضو مجلس الإدارة، وحسام محروس أبو رجب المنسق العام للمعرض، وذلك للمساهمة لتوفير ملابس وأدوات مدرسية بأسعار مخفضة وبسعر الجملة لخدمة المواطنين قبل بدء العام الدراسى الجديد 2020/2021.





وقال عبد الرحيم طايع نائب رئيس مدينة إسنا، إن هذا المعرض أعطى أفضلية فى وضع أكبر نسبة تخفيضات على المستلزمات المدارسية تتخطى حاجز 40% مقارنة بالأسعار فى الأسواق الخارجية، وهذا نتيجة التسهيلات والتيسيرات التى قدمتها الدولة للتجار فى المعرض الذى يضم جميع مستلزمات المدارس من ملابس وشنط وأدوات مكتبية وأحذية وزى مدرسى لكافة المراحل التعليمية.



