لمتابعة مستوى الخدمات.. سكرتير مساعد سوهاج يتفقد المركز التكنولوجي ومنافذ المشروعات الإنتاجية

تفقد مدحت القاضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج،خلال جولة ميدانية بنطاق حي غرب سوهاج، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي، والمنافذ التابعة للمشروعات الإنتاجية، يرافقه فريدة سلام رئيس الحي.





ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،والوقوف على مستوى أداء الجهاز الإداري بالمحافظة.

واطمأن السكرتير المساعد على انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وتابع تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجهًا بسرعة تلبية احتياجات المواطنين، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين.



