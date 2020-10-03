لمتابعة مستوى الخدمات.. سكرتير مساعد سوهاج يتفقد المركز التكنولوجي ومنافذ المشروعات الإنتاجية

تفقد مدحت القاضي، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج،خلال جولة ميدانية بنطاق حي غرب سوهاج، المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي، والمنافذ التابعة للمشروعات الإنتاجية، يرافقه فريدة سلام رئيس الحي.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بشأن متابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين،والوقوف على مستوى أداء الجهاز الإداري بالمحافظة.
واطمأن السكرتير المساعد على انتظام سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وتابع تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء، موجهًا بسرعة تلبية احتياجات المواطنين، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة، وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المُستجد، حرصًا على سلامة المواطنين والموظفين.
ثم تفقد "القاضي" المنافذ التابعة للمشروعات الإنتاجية بالحي والتي يتم من خلالها بيع السلع للمواطنين بأسعار أقل من السوق الخارجي، وذلك ضمن خطة المحافظة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، مشيرا إلى أهمية تلك المنافذ في تحقيق التوازن فى السوق الخارجي، وضمان توافر السلع من "بيض المائدة، ولحوم الدواجن، ومنتجات الألبان" بسعر مناسب.