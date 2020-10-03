العثور على جثة طفل بجوار مرجيحة فى نجع حمادى

عثرت أجهزة الأمن بقنا، على جثة طفل ملقاه أسفل "مرجيحة" بالقرب من مكتب بريد القمانة بنجع حمادى.

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تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بالعثور على جثة طفل يدعى عمرو.أ.ح ١٢ عام، طالب.

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تبين من المعاينة الأولية، أن جثة الطفل عثر عليها أسفل "مرجيحة ألعاب" بجوار مكتب بريد القمانة التابع لقرية الغربى بهجورة.

من جانبها تكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة، و التأكد من وجود شبهه جنائية من عدمه.

تحرر محضر بالواقعة و أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.