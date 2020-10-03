رئيس جامعة جنوب الوادي يتفقد امتحانات الدور الثاني للدراسات العليا بتربية قنا

أجرى الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، جولة تفقدية لـ متابعة امتحانات الدور الثاني أكتوبر 2020 لدبلومة الدراسات العليا بكلية التربية بقنا.





ورافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور محسوب عبد القادر، عميد كلية التربية بقنا، والدكتور عصام الطيب وكيل كلية التربية للدراسات العليا والبحوث وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.





واطمأن رئيس الجامعة، على سير الامتحانات وتوفير وسائل الراحة للطلاب، حيث يؤدى الامتحانات حوالى 484 طالبا وطالبة في دبلوم العام الواحد والمهنية والخاصة فى المقررات المختلفة.





وأكد رئيس الجامعة، ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس فى لجان الامتحانات للرد على استفسارات الطلاب حول الأسئلة و ما يتعلق بالامتحانات.





كما شدد رئيس الجامعة، على تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة و وزارة الصحة للحفاظ على أنفسهم و التزامهم بارتداء الكمامات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.





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