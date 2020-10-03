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أخبار العالم

أردوغان يهدد بشن عمليات عسكرية جديدة في سوريا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:12 م
الرئيس التركي رجب
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
قسم الخارجي
زعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه لن يقبل بأ خطوة من شأنها التسبب في مأساة إنسانية جديدة في مدينة إدلب بسوريا.

وتابع أردوغان في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول" الحكومية، "سنذهب بأنفسنا لتطهير أوكار الإرهاب بسوريا إن لم يتم الوفاء بالوعود المقدمة لنا"، في إشارة إلى احتمال شن عملية عسكرية جديدة.

وادعى أردوغان أنه تم القضاء على الممر الإرهابي المراد إقامته على طول الحدود التركية السورية، مضيفا "وجودنا الفاعل سيتواصل ميدانيا حتى يتحقق الاستقرار على حدودنا الجنوبية مع سوريا".

وواصل مزاعمه قائلا " سنواصل إزعاج كافة الأطراف التي تكن العداء لبلادنا وشعبنا".

وقال الرئيس التركي إن الأطراف التي تلتزم الصمت إزاء التنظيمات الإرهابية والدول الداعمة لها تضع كافة المبادئ الأخلاقية والقانونية والحقوقية جانبا عندما يتعلق الأمر بتركيا.
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