رفض الطعون المقدمة من 5 مرشحين لإدراجهم بقوائم انتخابات النواب بالمنيا

رفضت الدائرة "83" أفراد بمحكمة القضاء الإدارى فى المنيا ، برئاسة المستشار إبراهيم جلال إبراهيم أحمد نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد عبد العظيم على حسن، عبد الواحد محمد عبد الرؤوف، محمد فرحان حقيق، ووائل عمرو، ومجدى خليل، نواب رئيس مجلس الدولة، والمساعد "ب" كريم على محمد، مفوض الدولة، عددا من الطعون خاصة بانتخابات مجلس النواب المقبلة 2020





وقضت المحكمة برفض الطعن المقدم من "م. ح" لإدراجه فى كشوف الناخبين لصدور عدة أحكام قضائية ضده، وقد رفضت المحكمة الطعن وألزمت المدعى بالمصروفات.





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كما رفضت المحكمة طعن "ش-م" حول استبعاده من الترشح بعد تقدمه بطلب مرفق به المستندات والأوراق المطلوبة ومنها نتيجة الكشف الطبي ، وأنه لدى إجرائه هذا الكشف تبين إيجابية الحالة وأنه يتعاطى مخدر، لذا تم استعباده.





ورفضت المحكمة طعن "م-ج" حول استبعاده بسبب نتيجة الكشف الطبى التى أظهرت وجود اضطراب نفسي.





كما رفضت المحكمة طعن ب. ح حول قرار استبعاده من كشوف المرشحين بدائرة مركز ومدينة ملوى دون أسباب رغم أنه تقدم بأوراق ترشحه وحصل على رمز "السهم" وقام بالدعاية اللازمة للانتخابات.



