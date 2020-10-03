محامي يطعن على تأييد إدراج اسم مرشح لانتخابات البرلمان شهر به على الفيس بوك

أقام سلطان عبد الغني المحامي ، طعن قضائي أمام المحكمة الادارية العليا ، علي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ، ضد أحد مرشحي محافظة مرسي مطروح ، لإلغاء قرار إدارج إسم مرشح من كشوف المرشحين بانتخابات مجلس النواب .





وذكر المحامى ، أنه أقام ضده دعوى جنائية بمحكمة إسكندرية الاقتصادية ، يتهمه بالتشهير به بسبب عداء علي خصومة قضائية اثناء ممارسة عمله كمحامي حر علي صفحة الفيس بوك .





وكانت محكمة القضاء الإداري باسكندرية ، قضت برفض دعوى المحامي ، وتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات والمتضمن قبول أوراق المرشح المطعون ضده ، لعدم صدور حكم بات ونهائي في القضية المحررة ضد المرشح ، أو الحجر عليه .





وحملت الدعوى رقم ١٧٨٣٥ لسنة ٧٤ قضائية .





ومن جانبها، تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة نظر الطعون القضائية الخاصة بانتخابات مجلس النواب والتى تم إيداعها بالمحكمة بعد أن صدرت أحكام القضاء الإدارى أمس وأول أمس بمختلف محافظات الجمهورية.

وشملت الطعون من محافظات "الجيزة - أسيوط - سوهاج - دمياط - القاهرة - البحيرة - الوادي الجديد - الأقصر - بني سويف".

كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت أمس الأول، بقبول 5 دعاوى لمرشحين وإعادتهم لسباق الانتخابات بعد استبعادهم من من قبل لجنة فحص الطلبات، كما قضت بتأجيل 40 دعوى لجلسة السبت، وقضت برفض 139 دعوى مطالبين بإدراج اسمائهم فى قوائم المرشحين، وتمت إحالة الـ 28 دعوى إلى محكمة القضاء الإداري فور الإيداع بقلم الكتاب، لتنظرهم المحكمة والتصدي بالفصل في موضوعاتهم.



