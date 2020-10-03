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حوادث

توافد العشرات لحضور جلسة الإدارية العليا في طعون انتخابات النواب

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:39 م
صدى البلد
محمد زهير
توافد العشرات على مبنى مجلس الدولة بالدقي من جميع المحافظات، من أصحاب الشأن المقيمين لطعون على أحكام الدرجة الأولى بانتخابات "النواب"، لحضور جلسة الإدارية العليا والتي تنظر الطعون. 

وشددت قوات أمن مجلس الدولة، من التواجد الأمني وتنظيم سير الدخول والخروج، فيما نظم أمن القاعة المعقد بها الجلسة الحضور لعدم التزاحم أمام القاعة، وحثهم علي مراعاة إجراءات التباعد بين الحاضرين سواء الجالسين بالقاعة، أو المنتظرين خارج القاعة، فضلًا عن عدم السماح لأي متقاضى الدخول بدون كمامة كإجراء احترازي تنفيذًا لتعليمات رئيس المجلس، للحفاظ علي عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبها، تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة نظر الطعون القضائية الخاصة بانتخابات مجلس النواب والتى تم إيداعها بالمحكمة بعد أن صدرت أحكام القضاء الإدارى أمس وأول أمس بمختلف محافظات الجمهورية.

وشملت الطعون من محافظات "الجيزة - أسيوط - سوهاج - دمياط - القاهرة - البحيرة - الوادي الجديد - الأقصر - بني سويف".

كانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، قضت أمس الأول، بقبول 5 دعاوى لمرشحين وإعادتهم لسباق الانتخابات بعد استبعادهم من من قبل لجنة فحص الطلبات، كما قضت بتأجيل 40 دعوى لجلسة السبت، وقضت برفض 139 دعوى مطالبين بإدراج أسمائهم فى قوائم المرشحين، وتمت إحالة الـ 28 دعوى إلى محكمة القضاء الإداري فور الإيداع بقلم الكتاب، لتنظرهم المحكمة والتصدي بالفصل في موضوعاتهم.
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