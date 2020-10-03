توافد العشرات لحضور جلسة الإدارية العليا في طعون انتخابات النواب

توافد العشرات على مبنى مجلس الدولة بالدقي من جميع المحافظات، من أصحاب الشأن المقيمين لطعون على أحكام الدرجة الأولى بانتخابات "النواب"، لحضور جلسة الإدارية العليا والتي تنظر الطعون.





وشددت قوات أمن مجلس الدولة، من التواجد الأمني وتنظيم سير الدخول والخروج، فيما نظم أمن القاعة المعقد بها الجلسة الحضور لعدم التزاحم أمام القاعة، وحثهم علي مراعاة إجراءات التباعد بين الحاضرين سواء الجالسين بالقاعة، أو المنتظرين خارج القاعة، فضلًا عن عدم السماح لأي متقاضى الدخول بدون كمامة كإجراء احترازي تنفيذًا لتعليمات رئيس المجلس، للحفاظ علي عدم انتشار فيروس كورونا المستجد.





من جانبها، تستأنف المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، جلسة نظر الطعون القضائية الخاصة بانتخابات مجلس النواب والتى تم إيداعها بالمحكمة بعد أن صدرت أحكام القضاء الإدارى أمس وأول أمس بمختلف محافظات الجمهورية.





وشملت الطعون من محافظات "الجيزة - أسيوط - سوهاج - دمياط - القاهرة - البحيرة - الوادي الجديد - الأقصر - بني سويف".



