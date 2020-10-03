السودان في عيد.. التوقيع النهائي على اتفاق السلام بجوبا.. الخرطوم تطوي 17 عاما من الحرب الأهلية.. حمدوك: سيفتح آفاقا رحبة للتنمية والتقدم والازدهار.. ورئيس لجنة الوساطة: العالم سيشهد تحولا حقيقيا

بعد 17 عاما من الحرب الأهلية

السودان يوقع على اتفاق السلام مع الحركات المسلحة

الاتفاق يضمن وقف الحرب وجبر الضرر واحترام التعدد الديني

رئيس وزراء السودان: السلام يمثل حشدا وتظاهرة إقيلمية ودولية تؤسس لفرح كبير





يعيش الشعب السوداني اليوم عيدا وذلك بعد أن وقعت الحكومة الانتقالية السودانية مع تحالف الجبهة الثورية اتفاق السلام السودانى النهائي الشامل بعاصمة دولة جنوب السودان ” جوبا” اليوم السبت وسط حضور دولي وأفريقي وأجنبي ومحلي بعد مفاوضات استمرت عاما كاملا.





ووقعت كل من مصر والإمارات وتشاد والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي كشهود على اتفاق السلام السودانى.





ويسعى هذا الاتفاق التاريخي إلى تحقيق انفراجة اقتصادية وتكامل بين دولتي جنوب السودان والسودان خصوصا وأن البلدين يتشاركان حدود جغرافية بطول أكثر من ألفين كيلومتر، ليس ذلك فقط بل يقوم أساس اتفاق السلام السودانى على لم الشمل والمشاركة في "السلطة والثروة والعدالة الانتقالية" كما أنه يؤمن عودة النازحين واللاجئين إلى قراهم.







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بنود الاتفاقية

بعد 17 عاما من الحرب الأهلية بين الخرطوم والحركات المسلحة بوساطة من جنوب السودان، جاء توقيع إتفاق السلام الذى ينص في بنوده على إعطاء المنطقتين الحكم الذاتي، ودمج قوات الحركة مع الجيش السوداني خلال فترة ٣٩ شهرا، على أن تشارك الأطراف الموقعة في السلطة الانتقالية بثلاث مقاعد في مجلس السيادة ليرتفع عدد أعضاء المجلس إلى 14 عضوا، وسيحصل الموقعون أيضا على 5 مقاعد في مجلس الوزراء.

كما نصت بنود الاتفاق على ضرورة وقف الحرب وجبر الضرر واحترام التعدد الديني والثقافي والتمييز الإيجابي لمناطق الحرب وهي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.

وتضمنت بنود تقاسم السلطة تمكين المناطق المتضررة من الاستفادة الكاملة من نحو 40 % من عوائد الضرائب، والموارد والثروات المحلية في حين تذهب نسبة 60% المتبقية للخزينة المركزية.

ونص الاتفاق كذلك على منح منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان صيغة حكم ذاتي حددت من خلالها اختصاصات السلطات المحلية والفدرالية، بما في ذلك سن القوانين والتشريعات التي اتفق على أن تستند لدستوري 1973، إضافة إلى تشكيل مقتضيات أهمها مفوضية للحريات الدينية.

الموقعون على الاتفاق

وقعت الدكتورة ايثار خليل إبراهيم نيابة عن العدل والمساواة، كما وقعت ازدهار جمعة نيابة عن الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال - الجبهة الثورية، ووقع مني أركو مناوي نيابة عن حركة تحرير السودان، كما وقع د. الهادي إدريس عن حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي، وعن التحالف السوداني وقع خميس عبدالله أبكر.

ووقع عن تجمع قوى تحرير السودان خميس عبدالله أبكر، وأسامة سعيد وقع إنابة عن مؤتمر البجا، كما وقع خالد إدريس نيابة عن الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، ووقع محمد داؤود نيابة عن حركة تحرير كوش.

وكان السودان منذ نهاية العقد الخامس من القرن الماضي غارقا فى الحروب الأهلية التى حصدت أرواح نحو 4 ملايين شخص، وأجبرت أكثر من 10 ملايين على النزوح الداخلي هربا من الموت أو اللجوء إلى بلدان أخرى بحثا عن الأمان والاستقرار.

فيما قال رئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك إن شعب السودان وجنوب السودان شعب واحد في دولتين، لافتًا إلى أن إستضافة جوبا لمحادثات سلام السودان لها رمزية ذات معاني كبيرة ،واضاف ً"نطمح لعلاقة استراتيجية مع دولة جنوب السودان لا تحدها حدود" مبينًا في هذا الصدد حرص البلدين تحويل الشريط الحدودي بينهما لشريط التنمية والسلام والعمل المشترك.

وتقدم رئيس الوزراء بالشكر لقيادة دولة جنوب السودان وعلى رأسها الرئيس سلفاكير ميار ديت وفريق الوساطة لقيادتهم الحكيمة لمفاوضات سلام السودان التى استمرت لأكثر من عام.

وقال د.حمدوك إن حوار السلام يعتبر حوارًا بين أشقاء وهو لا يخلو من المطبات والعثرات، مشيرًا إلى أنه بالصبر والمثابرة والحكمة والدور الكبير الذي لعبته الوساطة في تقريب وجهات النظر تحقق السلام.

وعزا رئيس الوزراء استمرار عملية التفاوض للوصول لتوافق حول جوهر القضايا ومعالجتها بطريقة توقف صوت البندقية.

وأكد رئيس الوزراء أن السلام سيفتح آفاقًا رحبة للتنمية والتقدم والإزدهار موضحًا في هذا الصدد أن الشعب السوداني موعود بتوقيع اتفاق السلام اليوم لفتح صفحة جديدة تنهي الحروب وتضع حدًا لمعاناة أهلنا في معسكرات النزوح واللجوء.

وأكد د.حمدوك أن انضمام حركات الكفاح المسلح للسلام يفتح أيضًا صفحة جديدة وتوقع حضورهم الخرطوم في وقت وجيز للبدء في عملية تحقيق وبناء السلام.

و قال د.حمدوك " إن عملية بناء السلام تواجهها تحديات ومطبات مختلفة نستطيع تجاوزها بتضافر الجهود والعمل المشترك .

وأوضح د.حمدوك أن توقيع اتفاق السلام اليوم السبت يمثل حشدا وتظاهرة إقيلمية ودولية تؤسس لفرح كبير يعم البلدين.

من جانبه رحب المستشار الأمني لرئيس دولة جنوب السودان رئيس فريق الوساطة لمحادثات سلام السودان توت قلواك ب رئيس الوزراء والوفد المرافق له ، وإمتدح قلواك جهود حكومة الفترة الانتقالية في عملية تحقيق السلام.

وأكد مستشار رئيس دولة جنوب السودان أن العالم سيشهد تحولًا حقيقيًا في السودان في ظل الظروف الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن السودان مر بظروف إنتقال صعبة، مؤكدًا في الصدد حرص بلاده بالوقوف مع السودان لتجاوز كل التحديات.





