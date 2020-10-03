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أخبار العالم

باستخدام مواقع التواصل.. فرنسا تعتقل إمام مسجد بتهمة دعم الإرهاب

السبت 03/أكتوبر/2020 - 02:47 م
فرنسا تعتقل إمام
فرنسا تعتقل إمام مسجد بتهمة دعم الإرهاب
قسم الخارجي
اعتقلت السلطات الفرنسية إمام مسجد بسبب دعم الإرهاب، وذلك على خلفية نشره مقاطع فيديو تؤيد آمال الإرهاب.

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية، أن المدعي العام الفرنسي شرع في توجيه تهمة "تمجيد الإرهاب" لإمام باكستاني يبلغ 33 عاما.

وبحسب المعلومات، فإن الإمام المذكور يعمل في مسجد منذ عام 2016، لكنه اعتقل يوم الخميس الماضي وأصدرت السلطات قرارا باحتجازه.

وقالت النيابة العامة إنه اعتقل في إطار تحقيق مفتوح بتهمة دعم الإرهاب باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، دون الكشف عن مزيد من التهم الموجهة للإمام المذكور.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرح مشروع قانون يتضمن إجراءات لمواجهة التطرف الإسلامي في فرنسا، وما وصفه بـ"الانفصالية الإسلامية" وما تشكله من تهديد لقيم الجمهورية العلمانية.

وجاء خطاب ماكرون الذي أعلن خلاله تفاصيل مشروع القانون والذي يشمل زيادة الرقابة على تمويل المساجد والمدارس الدينية، عقب أيام من هجوم طعن إرهابي قرب المقر السابق لصحيفة شارلي إيبدو الساخرة.
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