عادات خاطئة نفعلها يوميا تتسبب في الصداع المتكرر.. تفاصيل

الصداع هو أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعًا ولكنه مزعج ، حيث يعاني منه الكثير من الأشخاص حول العالم بشكل مستمر، سواء كان ذلك للأطفال أو المراهقين أو البالغين أو كبار السن ، فإن الصداع لا يستثني أحدًا.





وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الأسباب وراء الإصابة بالصداع المتكرر...





ويمكن أن يحدث الصداع لعدة أسباب، من المشكلات الصحية الأساسية إلى عاداتك الغذائية التي يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى هذا الألم .









1. النوم

يعد قلة النوم والإفراط في النوم من مسببات الصداع الشائعة، تشير الدراسات إلى أن قلة النوم تزيد من إنتاج البروتينات في الجسم التي تسبب الألم المزمن ، والتي تقلل من قدرة الجسم على تخفيف الألم (تقلل من حد الألم في الجسم) ويمكن أن تؤدي إلى صداع نصفي شديد وصداع توتر، وبالنسبة لبعض الأشخاص ، قد يتسبب النوم لفترة أطول من المعتاد في حدوث صداع بسبب تأثير النوم الزائد على بعض الناقلات العصبية في الدماغ ، مثل السيروتونين





2. عادات الأكل

ترتبط الأطعمة التي تتناولها ارتباطًا مباشرًا بإمكانية الإصابة بالصداع ، وهذا يعني أن الصيام وتناول الأطعمة الغنية بالسكر واتباع نظام غذائي صارم وتخطي وجبات الطعام يمكن أن يؤدي إلى الصداع، أيضًا ، يمكن أن تؤدي الوجبات المتأخرة أو غير المنتظمة إلى صداع شديد بسبب الجوع بسبب انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم بشدة، يتسبب الجوع في شد عضلاتك ، مما يؤدي إلى صداع التوتر.





3. استهلاك الكافيين

تماما مثل النوم ، الكافيين أيضا كالخفافيش لكلا الفريقين، أي أن تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الصداع لدى بعض الأشخاص ، بينما يمكن أن يخفف الصداع لدى البعض. فيمكن أن يحدث الصداع بسبب جرعة زائدة من الكافيين، وقد يعاني الأشخاص المعرضون للصداع النصفي من مزيد من الصداع بعد تناول القهوة، ويعتقد أن هذا يرجع إلى تأثيرات الكافيين على السيروتونين أو النشاط الكهربائي للدماغ .



