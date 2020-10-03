AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عادات خاطئة نفعلها يوميا تتسبب في الصداع المتكرر.. تفاصيل

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:47 م
الصداع المتكرر
الصداع المتكرر
نهى هجرس
الصداع هو أحد أكثر المشاكل الصحية شيوعًا ولكنه مزعج ، حيث يعاني منه الكثير من الأشخاص حول العالم بشكل مستمر، سواء كان ذلك للأطفال أو المراهقين أو البالغين أو كبار السن ، فإن الصداع لا يستثني أحدًا.

وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم ابرز الأسباب وراء الإصابة بالصداع المتكرر...

ويمكن أن يحدث الصداع لعدة أسباب، من المشكلات الصحية الأساسية إلى عاداتك الغذائية التي يمكن أن تؤدي العديد من العوامل إلى هذا الألم .


1. النوم
يعد قلة النوم والإفراط في النوم من مسببات الصداع الشائعة، تشير الدراسات إلى أن قلة النوم تزيد من إنتاج البروتينات في الجسم التي تسبب الألم المزمن ، والتي تقلل من قدرة الجسم على تخفيف الألم (تقلل من حد الألم في الجسم) ويمكن أن تؤدي إلى صداع نصفي شديد وصداع توتر، وبالنسبة لبعض الأشخاص ، قد يتسبب النوم لفترة أطول من المعتاد في حدوث صداع بسبب تأثير النوم الزائد على بعض الناقلات العصبية في الدماغ ، مثل السيروتونين

2. عادات الأكل 
ترتبط الأطعمة التي تتناولها ارتباطًا مباشرًا بإمكانية الإصابة بالصداع، وهذا يعني أن الصيام وتناول الأطعمة الغنية بالسكر واتباع نظام غذائي صارم وتخطي وجبات الطعام يمكن أن يؤدي إلى الصداع، أيضًا ، يمكن أن تؤدي الوجبات المتأخرة أو غير المنتظمة إلى صداع شديد بسبب الجوع بسبب انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم بشدة، يتسبب الجوع في شد عضلاتك ، مما يؤدي إلى صداع التوتر.

3. استهلاك الكافيين
تماما مثل النوم ، الكافيين أيضا كالخفافيش لكلا الفريقين، أي أن تناول الكافيين يمكن أن يؤدي إلى الصداع لدى بعض الأشخاص ، بينما يمكن أن يخفف الصداع لدى البعض. فيمكن أن يحدث الصداع بسبب جرعة زائدة من الكافيين، وقد يعاني الأشخاص المعرضون للصداع النصفي من مزيد من الصداع بعد تناول القهوة، ويعتقد أن هذا يرجع إلى تأثيرات الكافيين على السيروتونين أو النشاط الكهربائي للدماغ  .

Advertisements

موضوعات متعلقة

أبرزها الموز والفول السوداني.. 6 أسباب غير متوقعة للصداع

هل تعاني من صداع متكرر؟.. قد تكون هذه الأطعمة السبب

الصداع النصفي خطر يهدد النساء أكثر من الرجال.. تعرف على أسبابه وأبرز أعراضه.. وتجنب تناول هذه الأطعمة لحماية نفسك

أسباب غير متوقعة وراء حدوث الصداع النصفي.. التغيرات المناخية أغربها

أغربها هذا النوع من الطعام.. أسباب غير متوقعة للإصابة بالصداع

جيوب أنفية أو كافيين .. بدون مسكنات كيف تتخلصين من الصداع

ترشيحاتنا

سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

إعلامية كويتية: احتفالات المصريين بأكتوبر نقلت للعالم رسائل كثيرة

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

واي دجلة يزحف إلى المنطقة الدافئة بالفوز على أسوان في الوقت القاتل

بيان عاجل من البيت الأبيض عن آخر التطورات الصحية لـ ترامب في المستشفى

بعد أزمة تخفيض راتبه.. رئيس الوزراء البريطاني يختار سيدة «مُسلمة» لتربية ابنه الرضيع

AdvertisementS

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

ارتفاع أسعار الذهب وانهيار النفط وأسواق المال.. تأثير إصابة ترامب بفيروس كورونا

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

لقاء بالأمس بعد فراق 32 سنة .. من هي خطيبة عمرو دياب الأولى؟

بعد طرد ساسي| مصدر يكشف مصير تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

الكاف يتجه للموافقة على مبادرة أبوريدة لاختيار مؤمن زكريا سفيرًا لدوري الأبطال

في حفل زفاف أمير شاهين.. أحدث ظهور لأبناء هالة صدقي بعد قضية إنكار النسب.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادات خاطئة نفعلها يوميا تتسبب في الصداع المتكرر.. تفاصيل

أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بالتهاب الأمعاء

في حفل زفاف أمير شاهين.. أحدث ظهور لأبناء هالة صدقي بعد قضية إنكار النسب.. شاهد