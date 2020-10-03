نجوم اختفوا من الساحة.. جيهان نصر تعود للظهور مع الملك لير.. والجمهور يطارد بطلة فيلم اللي بالي بالك بعد خروجها من السجن

حالة كبيرة من الجدل يفرضها نجوم الفن الغائبون عن الساحة، بعدما يفاجئون الجمهور بالظهور والعودة إلى الساحة بعد فترة من الغياب، ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز النجوم الذين فاجأوا الجمهور بظهورهم بعد فترة من الغياب.





جيهان نصر

ظهرت الفنانة المعتزلة جيهان نصر، قبل يومين في حفل الموسيقار عمر خيرت، الذي أقيم بدار الأوبرا المصرية يوم الأربعاء الماضي، لتفاجئ الجمهور بظهورها بعد غياب.





وفي أغسطس من العام الماضي، 2019، ظهرت جيهان نصر بصحبة ابنائها مع الفنانة هبة مجدي بعد حضورها العرض الخاص لمسرحية الملك لير، التي تقوم ببطولتها هبة مجدي والفنان الكبير يحيى الفخراني وزوجها محمد محسن.

وعلقت هبة مجدي على الصورة قائلة: "فجأة حصلت إمبارح في عرض الملك لير اني شفت النجمة " جيهان نصر " وأولادها أنا بحبها قوي وانتي شرفتينا اسعدتينا بوجودك".





الطفلة جنا عمرو

وفي شهر مايو الماضي، نشرت الطفلة جنا عمرو، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق "إنستجرام"، بعد فترة طويلة من غيابها منذ آخر عمل فني لها قبل 3 سنوات.





وحرصت جنا عمرو على تهنئة متابعيها بحلول عيد الفطر المبارك، قائلة: «عيد سعيد وكل سنة وانتو طيبين»، لتفاجئ المتابعين بظهورها، وذلك بعدما أصبحت سنها 15 عامًا.





وكان آخر أعمال جنا عمرو الفنية، مشاركتها في فيلم "فوبيا" عام 2017، من إنتاج شركة "ميرور للإنتاج الفنى" للمنتج سامر جميل.





بطلة فيلم اللي بالي بالك

وفي شهر أبريل الماضي، تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام صورة للفنانة نيفين مندور فى أحدث ظهور لها وهى إحدى النجمات اللواتي اعتزلن التمثيل منذ فترة ولعل من أبرز أعمالها فيلم "اللى بالى بالك" مع محمد سعد.



وجاء ظهور نيفين مندور خلال حضورها حفل عيد ميلاد أحد أصدقائها وبدا عليها علامات التغيير الذي طرأ على وجهها.

وشهدت الصورة عديد من التعليقات حيث جاء تعليق البعض بأن طرأت على شكلها عديد من التغيرات بينما رأى بعض المتابعين أنها ليست تغييرات كبيرة فيما أشار آخرون إلى أن علامات التقدم في السن تظهر على وجهها بوضوح.





جواهر وفي شهر أكتوبر 2015، و بعد عشرين عاما من دخولها عالم الغناء في مصر، أطلت المطربة السودانية الأصل جواهر علي جمهورها مؤخرا باطلالة مختلفة عن التي عرفها بها الجمهور عام 1995.





عبير جلال الشرقاوى

وفي شهر يوليو 2018، نشرت الفنانة المعتزلة عبير جلال الشرقاوى صورة لها على صفحتها على الفيس بوك وظهرت برفقة الداعية خالد الجندي في إحدى المناسبات، وظهرت عبير الشرقاوى بجسم ممتلئ ومعالم مختلفة عن الماضى.





عائشة الكيلاني بعد عمليات التجميل

وفي شهر يونيو 2015، كشفت الفنانة المصرية عائشة الكيلاني لإحدى وكالات الأنباء عن إجرائها عدد من عمليات التجميل، مؤكدة أنه لا حرج في ذلك فالجميع الآن أصبح يلجأ لعمليات التجميل حتى الرجال.



وأكدت عائشة أنها راضية عن نفسها الآن، وأنها عادت مرة أخرى لتقديم الأعمال الفنية بداية من رمضان المقبل بمسلسل إذاعي قبل البدء في التصوير بالدراما والسينما.







