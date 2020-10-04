استغاثة أب .. الحاج صبري يستنجد بالرئيس لصرف معاش نجله المتوفى

ضاقت عليه الحالة المعيشية، حتى ضاق عليه الخناق في ظروف دنياه، تتحدث معه تشعر بمدى رضاه عما هو فيه، ولكنك عندما تنظر لعينيه سترى حزنًا على ما وصل إليه.

الحاج صبري علي حامد، رجل بالعقد الخامس من العمر، ابن مركز المنشأة بمحافظة سوهاج، كسرته الحياة بوفاة ابنه الذي فقد عمره أثناء أدائه الخدمة الوطنية بالجيش، حيث توفي غرقًا بترعة الشيخ زايد بقوات أمن أسوان، كان سندًا لعائلته حيث كان يُساعد في عول أشقائه الأربعة ووالدته، ويُساند والده في مصاريفهم.

طالب الرجل الخمسيني بمعاش عن ابنه الفقيد، وذلك منذ سنة وفاته بعام 2016، وحتى الآن لم يتم صرف المعاش له، وتقدم بالطلب عدة مرات إلى اللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، إلا أن كل محاولاته قد بأءت بالفشل، حتى تفاجئ يومًا ما باتصالاً هاتفيًا من مكتب رئيس الجمهورية قبل عيد الأضحى الماضي، يطلب منه الحضور لبحث مشكلته، ثم بعثوه إلى مكتب التأمين والمعاشات ليصطدم بردهم وهو أن المختص بشكواه مكتب الداخلية وليس هم.





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والآن يُعاني الحاج صبري من قلة الأموال بيده، ومن ضيق ظروفه المعيشية، حيث لديه كشك لبيع بعض المواد الغذائية، هو مصدر رزقه ورزقه أهل بيته وأطفاله، حيث لديه من الأطفال 2 أحدهما 8 سنوات والأخر 14 عامًا، كما لديه فتاتان متزوجتان، وعن زوجته فهي سيدة خمسينية مريضة بعدة أمراض بدنية ، كما أنه رجل يُعاني من عدة أمراض بحكم تقدم سنه نحو الستينات مثل:"حصوة على المرارة والكلى، وخشونة بالركبة، وارتجاع بالمرئ، وحساسية على الصدر".





واليوم جاء كشك الرجل البسيط على أرففه كما يقولون، حيث أصبح خاليًا من جميع المواد الغذائية، ليُصبح بذلك مصدر أكل عيشه، وإطعام أهل بيته، واقفًا، ويستغيث "حامد" بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، من ضيق حالته المادية، وظروفه المعيشية، مُطالبًا بسرعة البت في أمر صرف المعاش عن نجله المجند الفقيد محمد صبري علي حامده.





ويُناشد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، بالنظر إليه وإلى معيشته الصغيرة التي تحمي طفليه من الشعور بالجوع يومًا ما، والتواصل مع الجهات المسؤولة الخاصة بتمويل المشروعات المتوسطة ومتناهية الصغر لتمويل الكشك الصغير الذي يرعى من خلاله زوجته أبنائه.