برقية تهنئة برلمانية للرئيس والشعب والقوات المسلحة بمناسبة ذكرى أكتوبر

بعث النائب الدكتور سمير رشاد ابو طالب، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط في المنيا عضو الهيئة البرلمانية لأئتلاف دعم مصر، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.





جاء نص البرقية كالاتى: "فخامة الرئيس.. يطيب لي أن أبعث لسيادتكم أرق وأطيب التهانئ القلبية مصحوبة بالأمنيات والتبريكات بمناسبة حلول الذكري ال 47 وهي الذكرى التى غيرت مصير مصر والعالم أجمع وسجلت في التاريخ مدى قوة وصلابة المصريين في حروبهم ضد الأعداء وتعتبر ضمن أكبر وأعظم انتصار في تاريخ مصر ، وبهذه المناسبة اهنئ سيادتكم بهذه المناسبة وادعوا الله التوفيق لك لما فيه الخير للبلاد والعباد".





كما تقدم النائب، بأرق التهاني واطيب الامنيات الي الفريق أول محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وجموع قادة وكبار وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل رجال "حماة وطن" الذين يحاربون ويضحون من أجل الحفاظ علي تراب الوطن ووحدة وسلامة أراضيه، مقدما لهم أطيب التهانئ وارق التمنيات لهم ولجموع رجال القوات المسلحة سواء المحاربين القدماء في ذلك الحرب ولجميع أسرتهم الأوفياء.





وقدم البرلماني أيضا أرق وأطيب التهاني وأطيب الأمنيات لجموع الشعب المصري العظيم، الذي أراد أن يتحدي الصعاب وينهض ويدافع من أجل التنمية والاستقرار ، حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وشرطتها وقيادتها الحكيمة.