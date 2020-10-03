نائب وزير التعليم يكلف المعلمين بترسيخ روح أكتوبر بوجدان طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد

وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير الترية والتعليم لشئون المعلمين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى حرب اكتوبر 1973.





و قال نائب وزير التربية والتعليم : في مثل هذه الأيام من عام 1973.. انتفض الشعب المصري كله.. وراء قواته المسلحة ، وجاءت حرب السادس من أكتوبر ، لتعلن أن مصر قادرة على إعادة صياغة أي وضع لا ترضى عنه أو تقبله ، فتفرض على الجميع احترام إرادتها ، وتثبت أن الحفاظ على الأرض وحماية الحدود والتراب الوطني هو واجب مقدس ، تستطيع مصر بجيشها وشعبها القيام به على أكمل وجه ، مهما كانت التضحيات من أرواح ودماء رجال قواتها المسلحة ، الذين قدموا بطولات يعجز التاريخ عن حصرها ، ويقف الجميع أمامها وقفة احترام وتقدير وتبجيل.





وأضاف نائب وزير التعليم : اذكر زملائي المعلمين بأنه لابد من ترسيخ روح أكتوبر في وجدان طلابنا للعبور بمصر نحو تحقيق النصر والتقدم والازدهار في كل المجالات حفظ الله مصر وشعبها.



