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تعليم

نائب وزير التعليم يكلف المعلمين بترسيخ روح أكتوبر بوجدان طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:02 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
ياســـمين بدوي
وجه الدكتور رضا حجازي نائب وزير الترية والتعليم لشئون المعلمين عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، التهنئة للشعب المصري بمناسبة حلول ذكرى حرب اكتوبر 1973.

و قال نائب وزير التربية والتعليم : في مثل هذه الأيام من عام 1973.. انتفض الشعب المصري كله.. وراء قواته المسلحة ، وجاءت حرب السادس من أكتوبر ، لتعلن أن مصر قادرة على إعادة صياغة أي وضع لا ترضى عنه أو تقبله ،  فتفرض على الجميع احترام إرادتها ، وتثبت أن الحفاظ على الأرض وحماية الحدود والتراب الوطني هو واجب مقدس ، تستطيع مصر بجيشها وشعبها القيام به على أكمل وجه ، مهما كانت التضحيات من أرواح ودماء رجال قواتها المسلحة ،  الذين قدموا بطولات يعجز التاريخ عن حصرها ، ويقف الجميع أمامها وقفة احترام وتقدير وتبجيل.

وأضاف نائب وزير التعليم : اذكر زملائي المعلمين بأنه لابد من ترسيخ روح أكتوبر في وجدان طلابنا للعبور بمصر نحو تحقيق النصر والتقدم والازدهار في كل المجالات حفظ الله مصر وشعبها.

وكان قد وافق المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، على أن تبدأ الدراسة في العام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020، وتنتهي يوم الخميس 24 يونيو 2021، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 (لمدة 15 يومًا).

ووفقًا للقرارات، يبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 2020-2021، يوم السبت الموافق 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى يوم 5 فبراير 2021 (مدة أيام الدراسة الفعلية 93 يومًا)، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 20 فبراير 2021 ويستمر حتى 17 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 96 يومًا).

كما وافق المجلس على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 23 يناير 2021، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.
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