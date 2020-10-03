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محافظات

رئيس مدينة سيوة يبحث نسب تتفيذ مشروعات البنية التحتية

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:25 م
رئيس مدينة سيوة يبحث
رئيس مدينة سيوة يبحث نسب تتفيذ مشروعات البنية التحتية
ايمن محمود
اكد  العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة أنه يتم المتابعة الدورية لتنفيذ كافة المشروعات لتوصيل بتوصيل البنية التحتية وأعمال الرصف تيسيرا علي المواطنين. 


واضاف ان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  وجة  بإستمرار المتابعة المستمرة للأعمال بنطاق المدن والمراكز بمحافظة مطروح تيسيرا علي المواطنين. 

واشار انه تم عقد اجتماع تنسيقي بحضور  محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز  وأحمد علي باغي سكرتير المركز و كل من مسئولي  شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسيوة، هندسة الكهرباء، إدارة الصرف الزراعي، سنترال سيوة   ومسئول خط الفيبر، وشركة سيوة للمقاولات وذلك لتنسيق الأعمال الجارية بنطاق المركز من طرق وأرصفة وأعمال الصرف الصحي والكهرباء والمياه بين الجهات المعنية والانتهاء منها في التوقيتات المحددة.

من ناحية اخرى أكد رئيس مدينة سيوة  انه يتم تكثيف الجهود في أعمال النظافة العامة ورفع القمامة بنطاق المدينة  والقرى التابعة.

واضاف  رئيس  مدينة  سيوة بأنه تم صباح اليوم تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة بالمناطق ( عين العرايس- السبوخه- السوق- انور السادات)،  كما تم رش الشوارع  بالمناطق ( تابه - سيدي رحيم- زقاوه -مدخل المدينه) كما تم استكمال أعمال تمهيد شارع عين العرايس حتى مدخل ميدان السوق.

وأوضح  علي استمرار اعمال الرش ورفع القمامة لظهور الواحة بالشكل اللائق  وفي إطار اجراءات الدولة  لمواجهة فيروس كورونا .

 واشار الي رفع درجة الاستعداد القصوى لمجابهة الأزمات ومخاطر السيول خلال فصل الشتاء حيث تم  عرض إصطفاف المعدات والآليات الخاصة لمجابهة الأزمات والكوارث والتعامل الفورى مع موجة الأمطار والسيول خلال فصل الشتاء  مضيفا الي  تجهيز معدات وسيارات كل من  الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة -  الحماية المدنية - شركة مياه الشرب والصرف الصحي - الإسعاف - الصرف  الزراعي - إدارة استصلاح الأراضي ) .

و أوضح رئيس المركز بأنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بجميع القطاعات الخدمية ومراجعة كفاءة المعدات والتأكد من جاهزيتها وصلاحيتها للتعامل الفورى فى حالة حدوث أمطار ومواجهة تجمعات المياه بنطاق المركز خلال موسم الشتاء لهذا العام.
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