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برلمان

قبل انعقاده 18 أكتوبر.. ننشر ضوابط تعيين النواب بمجلس الشيوخ

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 02:01 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
أحمد أيمن
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أول أمس الخميس، القرار رقم 577 لسنة 2020، بدعوة مجلس الشيوخ للانعقاد ١٨ اكتوبر الجاري.

جاء في نص القرار المنشور في الجريدة الرسمية:" يدعي مجلس الشيوخ للانعقاد لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا يوم الأحد 1 من ربيع الأول سنو 1442 هجرية، الموافق 18 من أكتوبر سنة 2020 ميلادية.

وحدد قانون مجلس الشيوخ، ضوابط تعيين رئيس الجمهورية الـ 100 عضو المتبقين قبل بداية دور انعقاد المجلس الجديد، كالآتي:

المادة (28)

يُعين رئيس الجمهورية ثلث أعضاء المجلس، بعد إعلان نتيجة الانتخاب وقبل بداية دور الانعقاد، وبمراعاة الضوابط الآتية:

1. أن تتوافر فيمن يعين الشروط ذاتها اللازمة للترشح لعضوية مجلس الشيوخ.

2. ألا يعيّن عدد من الأشخاص ذوي الانتماء الحزبي الواحد، يؤدي إلى تغيير الأكثرية النيابية فى المجلس.

3. ألا يعين أحد أعضاء الحزب الذى كان ينتمي إليه الرئيس قبل أن يتولى مهام منصبه.

4. ألا يعين شخصًا خاض انتخابات مجلس الشيوخ في الفصل التشريعي ذاته، وخسرها.

5. أن تخصص (10%) من المقاعد على الأقل للمرأة.

(تساوي العضو المعين بالعضو بالمنتخب)
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