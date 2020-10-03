AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أحمد سعد يحصد 2.7 مليون مشاهدة بـ فيديو كليب «بصرة»

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:22 م
صدى البلد
محمد نحلة
حققت أغنية «بصرة» لـ الفنان أحمد سعد، 2 مليون و750 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 14 سبتمبر الجاري، لتقترب من المليون مشاهدة الأولى بعد 3 أيام من طرحها. 

أغنية «بصرة» لـ أحمد سعد، من كلمات: مصطفى حسن، وألحان: سامح كريم، وتوزيع: إلهامي وأدهم دهيمة، وتقول كلمات الأغنية: 

كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره
كلنا زي بعض بصره كلنا على بعض سماسره عيان بيشيل ف ميت هيفيد بإيه يا حسره
محتاجين عمليات تجميل داخليه شفط غل و تكبير مخ وزرع  قلب  وتسليك  نيا 
يا ناس الدنيا ساطله الناس يا ناس الدنيا ساطله الناس 
يا ناس الدنيا ساطله الناس من غير شرب ولا أنفاس 

من جهة أخرى، أثار الفنان أحمد سعد حالة من الجدل بعد نشر طبيب تجميل خاص به صورا له قبل وبعد إجراء تعديلات في أنفه وفك وجهه. 

وقال أحمد سعد بحسب ما جاء في برنامج  ET  بالعربي إنه كان يعاني من مشكلة في الجانب الأيمن من وجهه وذلك اعتمد دائما على اللحية كي يخفي الفوارق في وجهه. 

وأضاف: "واحد صاحبي نصحني بإجراء  فيلر كي يصبح وجهي متساويا، ولكن ردود أفعال الناس جعلتني أشعر أنني فعلت شيئا كبيرا".
Advertisements

موضوعات متعلقة

أحمد سعد يطرح أغنية «بصرة»

أحمد سعد يقترب من 400 ألف مشاهدة بـ فيديو كليب "بصرة"

أحمد سعد يكشف حقيقة خضوعه لعمليات تجميل.. فيديو

أحمد سعد يقترب من مليون مشاهدة بـ فيديو كليب «بصرة»

أحمد سعد يحتفل بتخطى أغنيته الجديدة "بصرة" مليون مشاهدة

أحمد سعد يحصد 1.2 مليون مشاهدة بـ فيديو كليب «بصرة»

ترشيحاتنا

محسن صالح يكشف مفاجأة بشأن تدريب موسمياني لـ الأهلي

المفتي يصحح خطأ شائعا حول الدعاء للمتوفي

من غرفتها.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل على إنستجرام بهذا الفيديو

كفارة الحلف بالطلاق كثيرًا .. الإفتاء توضح

علاج رئاسي.. 7 أدوية يتناولها ترامب للشفاء من كورونا

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

AdvertisementS

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

عمرو دياب يلتقي حبيبته الأولى في حضور دينا الشربيني.. شاهد رد فعلهما

ميدو: أؤيد تصريحات حسام البدري ضد مصطفى محمد لهذا السبب

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

استئصال ثديها بالخطأ .. سمير صبري يكشف أسرارا جديدة عن اعتزال شادية

السلطان الوسيم ورسالة سلام..سر ارتداء هيثم بن طارق العمامة البيضاء فى عزاء أمير الكويت

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

مين أحلى؟.. شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

مدبولى يشارك فى مراسم الاحتفال بالتوقيع النهائى على اتفاق السلام بالسودان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة