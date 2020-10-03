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"مرابط مصر".. الرئيس يوجه بإعادة إحياء إنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة..نواب: إحياء الصناعة يعيد لمصر مكانتها ونشاطها..استخدامها فى المهرجانات يدر دخلا كبيرا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 08:15 م
الخيول العربية المصرية
الخيول العربية المصرية الأصيلة
معتز الخصوصى
زراعة البرلمان: 
إعادة إحياء إنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة ينشط السياحة
لارتفاع أسعارها.. نائب يطالب بالاهتمام بسلالة الخيول العربية المصرية الأصيلة
برلماني: 
مشروع مرابط مصر عودة للحفاظ على كنوزنا من الخيول


أشاد عدد من نواب البرلمان بتوجيهات الرئيس السيسى بإعادة إحياء إنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة، حيث أكدوا على أهمية الاهتمام بسلالة الخيول العربية المصرية الأصيلة المتواجدة فى الصعيد والوجه البحرى، والحفاظ عليها، خاصة فى ظل ارتفاع أسعارها ، كما أشاروا إلى إن الخيول المصرية هي أجمل الخيول العربية، وأن جميع الخيول العربية المنتشرة في الدول العربية والأجنبية مصرية الأصل، وأن أوروبا تستورد الخيول العربية من مصر.


أشاد المهندس مجدى ملك، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان بتوجيهات الرئيس السيسى بإعادة إحياء إنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة، مشيرا إلى أن مصر رائدة فى هذه الصناعة ولها ترتيب عالمى فى هذا الشأن ، إلا أنها تراجعت فى هذه الصناعة خلال الفترة الأخيرة.


وأشار ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن توجيه الرئيس بإعادة إحياء إنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة سيكون له مردود إيجابى لما تتمتع به هذه الصناعة من كثرة المريدين لها.


كما أوضح وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان أن هذه الصناعة تمثل نوعا من التنشيط السياحى ، حيث إننا نجد أن أثرياء العالم يهتمون بالخيول العربية والتى تزداد أسعارها فى المزادات، مشيرا إلى أن إحياء هذه الصناعة يعيد لمصر مكانتها ونشاطها.


ووجه النائب العمدة صبرى، عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على توجيهه بإعادة إحياء إنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة.


وأشار "صبرى"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، إلى أهمية الاهتمام بسلالة الخيول العربية المصرية الأصيلة المتواجدة فى الصعيد والوجه البحرى، والحفاظ عليها، خاصة فى ظل ارتفاع أسعارها.


وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، الأثرياء العرب يشترون الخيول المصرية العريقة التى لها تاريخ وأصل، مؤكدا أن استخدام هذه الخيول فى مهرجانات الخيول يدر دخلا كبيرا.


وأكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية أن إطلاق مشروع مرابط مصر لاستعادة الإرث المصري في تربية وإنتاج الخيول يؤكد عودة الحفاظ على كنوزنا المصرية، حيث إن الخيول المصرية هي أجمل الخيول العربية، وأن جميع الخيول العربية المنتشرة في الدول العربية والأجنبية مصرية الأصل، وأن أوروبا تستورد الخيول العربية من مصر.


وأشار النائب إلى أن مصر دولة رائدة في تربية الخيول العربية الأصيلة، حيث إنّ المنظمة الدولية للحصان العربي أُنشئت عام 1968، على السجل المصري، حين لم يكن هناك سجلات منتظمة للخيول العربية سوى في 5 دول بالعالم، وهي مصر وروسيا وفرنسا وبولندا وإسبانيا.


وذكر أن تاريخ تربية الخيول العربية في مصر يعود إلى القرن التاسع عشر، حين كانت مصر من أغنى الدول العربية، وقد اشترى المصريون في ذلك الوقت الكثير من الخيول العربية الأصيلة.


وأضاف أن الحصان المصري، يُعدّ من أغلى وأنقى الخيول، فالسلالة المصرية معروفة عالميا، حيث أن مصر اهتمت على مدار تاريخها برياضات الخيول، وكانت السباقات أحد أهم الرياضات التي يُقبل على متابعتها المصريون، وكان لها أماكن خاصة.


وقد أنشأت الحكومة المصرية أول قومسيون للخيل عام 1892 نظرا لحاجتها المستمرة لعدد من الخيول الجيدة، ويوجد عدد كبير من مزارع الخيول الخاصة، خاصة أن تربيتها تعدّ أحد الاستثمارات المهمة في البلد وأن اهتمام الرئيس السيسي بهذا المشروع ومن ثم الحكومة يؤكد إدراكنا لكنوزنا وكيفية الحفاظ عليها.


وكان قد اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أركان حرب وليد أبو المجد رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة، واللواء طبيب إسلام ريان مدير إدارة الخدمات البيطرية للقوات المسلحة، وكلًا من حمدي سليمان وطارق سليمان، رؤساء مجموعات استثمارية متخصصة في مجال تربية وإنتاج الخيل العربي المصري.


وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض جهود الدولة في استعادة الإرث المصري العريق في تربية وإنتاج الخيول العربية المصرية الأصيلة وإحياء أنشطتها المصاحبة.


واطلع الرئيس في هذا الإطار على مخطط المشروع العالمي "مرابط مصر" لتربية وإنتاج الخيل العربي المصري الأصيل، والمتضمن جميع الرياضات والأنشطة المتعلقة بالخيول طبقًا للمعايير الدولية، وذلك داخل مساحة خضراء ستكون الأكبر في منطقة الشرق الأوسط، بالشراكة مع أعرق الخبرات الدولية والمحلية، وبالتعاون مع أكبر المطورين العالميين.


ووجه الرئيس في هذا الإطار بالقيام بالدراسة التنفيذية الدقيقة لمشروع "مرابط مصر" لما له من قيمة مضافة وردود ثقافي وحضاري وسياحي، وأن تكون مزرعة "الزهراء" العريقة للخيول العربية الأصيلة النواة الرئيسية للمشروع بعد تطويرها، ولامتلاكها أنقى السلالات على مستوى العالم. 
 

كما وجه الرئيس بأن يتم دراسة الموقع المناسب للمشروع على نحو يستغل البنية التحتية الحديثة التي باتت تمتلكها مصر مؤخرًا من شبكة طرق ومحاور ومطارات وموانئ وإمدادات، مع تعزيز عوامل النجاح والاستمرارية للمشروع من خلال الشراكة بين إمكانات الدولة والخبرات المتخصصة الناجحة في هذا المجال.
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