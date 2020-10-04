AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

عبر 60 كيلو بالملاحات في ليلة واحدة.. اللواء محمد اليماني حير إسرائيل وأفشل مخطط تدويل سيناء

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
اللواء محمد اليماني
اللواء محمد اليماني
احمد صالح
في الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر.. يستعرض "صدى البلد" قصص أبطال حرب العاشر من رمضان والاستنزاف، ولعل ما نتناوله اليوم قصة اللواء محمد اليماني الذي حير المخابرات الإسرائيلية.


ساهمت العمليات التى كان يقوم بها اللواء محمد اليماني إلى حد كبير فى رفع الروح المعنوية للقوات المسلحة وأبناء شمال سيناء الصامدين، والذين نجحوا من خلال منظمة سيناء العربية في تنفيذ العشرات العمليات أبان الاحتلال الإسرائيلي لأراضي سيناء وصولا إلى تحقيق انتصارات أكتوبر المجيد.


والده العمدة محمود سالم اليماني الذي كان أحد ثوار ثورة 1919 وأبعده الإنجليز عن سيناء منفيا إلى مديرية الشرقية، حيث قلده عضو الوفد البارز حمد الباسل وسام الثورة.


ويوم أن وقعت سيناء فريسة للاحتلال الإسرائيلي في عام 1967، كان محمد اليماني من الكوادر العسكرية المؤسسة للحرس الوطني على أرض سيناء في ستينات القرن الماضي، ثم كان مع الجيش المصري الذي ذهب لمساندة النظام الجمهوري في اليمن، ثم عاد ليكون ضمن تشكيلات القوات المسلحة التي دخلت الى سيناء في عام 1967 وتحديدا في منطقة "ام اكتاف" في شرق وسط سيناء على الحدود مع فلسطين المحتلة.


وكان اللواء محمد اليماني ابن سيناء، يتمتع بعقلية فذة، وصفات شخصية واجتماعية جعلته مقصدا للباحثين عن المشورة والرأى الصائب، وكان أحد الأعمدة الأساسية فى إفشال المخطط الصهيونى لتدويل سيناء، وهو المخطط الذى قادته رئيسة الوزراء الإسرائيلية «جولدا مائير» عام 1968.


وقاد عمليات الاستطلاع للعدو من مسرح العمليات في سيناء وفي عمقها وكان يعبر الملاحات إلى بورسعيد سيرا على الأقدام لمسافة تزيد على 60 كم في الليلة الواحدة مع مجموعات من أبطال ورجال منظمة سيناء العربية من كل قبائل سيناء.


وبحسب ما جاء فى كتاب موسوعة أعلام سيناء، فإن البطل محمد اليمانى كان يعطي توجيهاته إلى المكلفين من أعضاء منظمة سيناء العربية، بالعمليات العسكرية ضد إسرائيل عن طريق شفرات خاصة عبر البرامج الإذاعية الموجهة، وقد تضمنت كانت شعرا أو مقطوعة موسيقية أو نداء ما، وكان يتم تغيير هذه الشفرات بين الحين والآخر.


وكان قائدا لمجموعات من أبناء منظمة سيناء، من أجل جمع المعلومات، والذين حيروا المخابرات الإسرائيلية وكبدوا العدو خسائر جسيمة في المعدات والأفراد.


وأسهم ذلك في ضرب أهداف العدو في سيناء أثناء حرب الاستنزاف بدقة متناهية وكان يقوم بنفسه أحيانا باستطلاع أهداف العدو في مناطق سيناء المختلفة، ويقوم بتجنيد العناصر النشطة والفاعلة.


وبعد عودة سيناء للسيادة المصرية، اتجه اللواء محمد اليمانى للعمل بالحكم المحلى، فعمل رئيسا للمجلس الشعبى المحلى لمحافظة شمال سيناء، ثم سكرتيرا عاما لمحافظات بور سعيد وجنوب سيناء والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ، ثم عمل فى مواقع قيادية بهيئة الرقابة الإدارية، حتى أحيل إلى المعاش.


 تولى رئاسة مجلس إدارة جمعية مجاهدي سيناء التي ترعي كل المجاهدين الذين ضحوا بالغالي والرخيص في سبيل تحرير تراب بلادهم.

عبر 60 كيلو بالملاحات في ليلة واحدة.. اللواء محمد اليماني حير إسرائيل وأفشل مخطط تدويل سيناء
عبر 60 كيلو بالملاحات في ليلة واحدة.. اللواء محمد اليماني حير إسرائيل وأفشل مخطط تدويل سيناء
Advertisements

موضوعات متعلقة

مناقشة الرواية العربية وتطورها بنادى أدب السويس

العيد الـ 52 لسلاح المدفعية .. القصة الكاملة لتحويل 38 كتيبة الجبهة الإسرائيلية لكتلة من النيران

في العيد الـ 52 للمدفعية المصرية.. نفذت أكبر تمهيد نيراني في تاريخ البشرية في نصر أكتوبر 73.. وردت على القصف الإسرائيلي لـ الزيتية في السويس بتدمير 6 بطارية مدفعية

ترشيحاتنا

سعر هوندا honda crv اليوم في مصر .. صور

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

هند النعساني: أرض الكنانة بها كنوز أثرية في كل شبر من أرضها.. فيديو

#قناة_الزمالك خط_أحمر .. الجمهور يدعم قناة النادي بعد فصل الإرسال

علامات تغيير سير الكاتينة.. تعرف عليها

هواتف iPhone 12 تتفوق على iPhone 11 بهذه المميزات

AdvertisementS

وزير التعليم لطلاب المدارس: ماتاخدوش دروس خصوصية.. وماتشيلوش هم التقييم والدرجات السنة دي

نقش العجل يثير الجدل بسانت كاترين .. روايات تكشف صلته ببني إسرائيل .. وباحث أثري يكشف مفاجأة

عيد ميلاد صابرين.. تعرف على عدد زيجاتها .. وسر الجدل حول ارتدائها باروكة

في عيد ميلاد شمس البارودي .. تعرف على عمرها الحقيقي

وزير التربية والتعليم: لا حاجة للدروس الخصوصية ولا تنشغلوا بالتقييم والدرجات

أخبار الرياضة.. عطل فني يضرب قناة الزمالك.. موقف فايلر من تدريب بيراميدز.. ووجهة أحمد حمدي بعد الجونة

شاهد.. لحظة إحراق المصاحف على يد دنماركيين والشرطة تعتقل من يمنعهم

بعد تعافيه من السرطان.. الجمهور يبحث عن جمال يوسف

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

هواتف iPhone 12 تتفوق على iPhone 11 بهذه المميزات

هل تخفيف المرأة لملابسها يمنع دخول الملائكة للمنزل ؟

أهم الأخبار .. شفاء الفنان جمال يوسف من السرطان.. وإغلاق طريق الواحات كليا في التقاطع مع الدائري

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شخص آخر بداخلك.. الكايميرا ظاهرة علمية مخيفة تؤكد انصهار التوائم واحتفاظ الأم بأجزاء من جنينها

لحظات تحبس الأنفاس .. طالع النخل يقطع شجرة بمنشار كهربائي أثناء جلوسه فوقها| فيديو

بـ2000 دولار.. ماركة شهيرة تصنع فساتين رجالي.. وسبب غريب لتصميمه