عميد علوم القاهرة يكشف تفاصيل تطبيق الإجراءات الاحترازية فى العام الدراسي الجديد

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واضاف الدكتور احمد الشريف فى تصريح خاص لـ صدى البلد ، ان الكلية بها اجهزة تعقيم جاهرة لاستقبال الطلاب مع اول يوم دراسى ، كما يوجد اجهزة قياس درجات حرارة الطلاب قبل الدخول للكلية .





واشار إلى ان الطالب الذى يكون درجة حرارته اعلى من 37.5 لن يسمح له بدخول الكلية ، كما يجب على جميع الطلاب ارتداء الكمامات داخل الحرم الجامعى والمدرجات ولن يسمح لاى طالب التواجد بدونها، واذا ظهرت حالة كورونا بين الطلاب سوف تعرض مباشرة على المسئول فى حالة الطوارئ ويتم عزله فورا، بالاضافة الى اذا كان هناك طالب مصاب بالفعل بفيروس كورونا لن يتم دخوله الى الكلية إلا بعد احضار ورقة من الطبيب المعالج انه تم شفاءه تماما .





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واكد انه ستتوافر تعقيمات كبيرة على مدار اليوم من حيث تطهير المدرجات والارضيات بشكل مستمر، كما يوجد تقرير يومى من حيث تطهير المعامل والمدرجات قبل وبعد الاستخدام، بالاضافة الى ان هناك تهوية جيدة للمدرجات واماكن تواجد الطلاب.





كان عميد كلية العلوم السابق أشار إلى أن الكلية ستركز على الأنشطة الطلابية التي لا تحتوي على امتحانات علمية وذلك وفقا للتدابير الاحترازية المتبعة، مؤكدا على تقديم الكلية الخدمات الطبية عن طريق العيادات الخاصة بها أو المستشفيات الخاصة بالجامعة.

قال الدكتور احمد الشريف عميد كلية علوم القاهرة، إن العام الدراسى الجديد سيشهد تطبيق الكلية كافة الاجراءات الاحترازية من اجل الحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والحد من الاصابة بفيروس كورونا المستجد .