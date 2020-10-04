برلماني: قوانين واتفاقيات مهمة ستشهدها جلسة نوفمبر بمجلس النواب

قال النائب مجدى ملك ، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان إن مدة مجلس النواب الحالى تنتهى يوم 9 يناير طبقا لما نص عليه الدستور الحالى، مشيرا إلى البرلمان سيعاود عقد جلساته العامة خلال شهر نوفمبر المقبل نظرا لظروف الانتخابات.





وأكد ملك فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن جلسة نوفمبر ستشهد مناقشة بعض القوانين الهامة التى يجرى الإعداد لها فى بعض اللجان النوعية لدراستها ، بالإضافة إلى مناقشة الإتفاقيات الهامة.





وكان رئيس مجلس النواب ترأس الجلسة للافتتاحية لدور الانعقاد السادس يوم الخميس الماضى وتمت تلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر الييوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.

وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصلالتشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول.



