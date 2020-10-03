عضو مجلس البيطريين: إطلاق التشغيل التجريبى لمشروع الميكنة أكتوبر 2020

قال الدكتور محمد عفيفي سيف، عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين، مسؤول لجنة تكنولوجيا المعلومات بالنقابة العامة، إنه من المقرر أن تطلق النقابة خلال شهر أكتوبر الجارى، التشغيل التجريبي للنظام الجديد للميكنة، وربط إدارات النقابة العامة إليكترونيا، وذلك بالتوازي مع استمرار العمل بالنظام القديم.





وأوضح عفيفى، أن الهدف من التشغيل التجريبى هو إجراء تقييم فعلى للمنظومة، وتجربتها أثناء العمل الفعلى لكل الإدارات، وربط كل الإدارات ببعضها، وتحليل الفجوات Gap analysis، ومعرفة الثغرات والمشاكل تمهيدا لتقييم فنى للمشروع بشكل كامل، والربط بين النقابة العامة والفرعيات، تسهيلا لأي خدمات نقابية مقدمة للأطباء البيطريين، وكذلك التطوير من منظومة العمل الإداري و المالى بالنقابة العامة، وذلك تمهيدا للإنتهاء من مشروع الميكنة بشكل كامل، بعد تأخر الإنتهاء منه لعدة سنوات.





ولفت عفيفى، إلى أن اختيار إطلاق التشغيل التجريبى فى الوقت الحالى، نظرا لإقبال الأعضاء بشكل كبير خلال أخر ثلاثة أشهر فى العام "أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر"، على تجديد وسداد الاشتراكات، ومشروع العلاج، وكذلك تقفيل الميزانية، وغيرها من الخدمات، مما سيشكل ضغطا كبيرا على نظام الميكنة، والذى سيمكن النقابة من إجراء تحليل جيد لتطبيق المشروع، حيث أن أى مشكلات ستظهر أثناء العمل الفعلى.



