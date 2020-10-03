خلال احتفالية جوبا للسلام.. القطان يحذر أطراف النزاع في السودان من تفويت فرصة اتفاق السلام

أكد وزير الدولة السعودي لشئون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان أن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على الاستمرار في دعمها للشعب السوداني لتحقيق طموحاته وآماله المشروعة.





جاء ذلك في كلمة قطان أثناء مشاركته في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام التي جرت اليوم السبت نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفق ماذكرته صحيفة تواصل السعودية .





كما عبر قطان عن ثقة المملكة في قدرة السودانيين على المضي قدمًا في طريق السلام وتجاوز تبعات الماضي وصناعة مستقبل مشرق على أسس التعايش السلمي المشترك والعدالة وتكافؤ الفرص.





وأعرب وزير الدولة لشؤون الدول السعودي للشؤون الأفريقية عن تقدير بلاده للدور المهم الذي قامت به جمهورية جنوب السودان في الوساطة، منوهًا بالجهود التي قامت بها المملكة مع بقية الشركاء الإقليميين والدوليين في سبيل الوصول إلى السلام الذي تحقق بالإرادة الصادقة للمجلس السيادي والحكومة الانتقالية والمجموعات المسلحة التي آثرت السلم على الحرب، والاستقرار على الفوضى، والتنمية على تبديد ثروات البلاد.





وحذّر قطان بقية أطراف النزاع من تفويت فرصة الإنضمام إلى إتفاق السلام وذلك لتجنب ما قد يتبعه من تداعيات غير محمودة مشددا عليهم بضرورة التحلي بروح الشجاعة والمسؤولية والانضمام إلى شركائهم في الوطن.





وتعهد بأن تواصل قيادة المملكة دعمها للجهود الرامية لمحافظة السودان على سيادته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية وحمايته من التدخل الخارجي إلى أن يستعيد وضعه الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي وكشريكٍ فاعلٍ في محيطه الإقليمي والدولي.