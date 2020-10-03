AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

خلال احتفالية جوبا للسلام.. القطان يحذر أطراف النزاع في السودان من تفويت فرصة اتفاق السلام

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:08 م
السعودية
السعودية
محمود نوفل
أكد وزير الدولة السعودي لشئون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان أن حكومة المملكة العربية السعودية عازمة على الاستمرار في دعمها للشعب السوداني لتحقيق طموحاته وآماله المشروعة.

جاء ذلك في كلمة قطان أثناء مشاركته في مراسم حفل توقيع اتفاق جوبا للسلام التي جرت اليوم السبت نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وفق ماذكرته صحيفة تواصل السعودية .

كما عبر قطان عن ثقة المملكة في قدرة السودانيين على المضي قدمًا في طريق السلام وتجاوز تبعات الماضي وصناعة مستقبل مشرق على أسس التعايش السلمي المشترك والعدالة وتكافؤ الفرص.

وأعرب وزير الدولة لشؤون الدول السعودي للشؤون الأفريقية عن تقدير بلاده للدور المهم الذي قامت به جمهورية جنوب السودان في الوساطة، منوهًا بالجهود التي قامت بها المملكة مع بقية الشركاء الإقليميين والدوليين في سبيل الوصول إلى السلام الذي تحقق بالإرادة الصادقة للمجلس السيادي والحكومة الانتقالية والمجموعات المسلحة التي آثرت السلم على الحرب، والاستقرار على الفوضى، والتنمية على تبديد ثروات البلاد.

وحذّر قطان بقية أطراف النزاع من تفويت فرصة الإنضمام إلى إتفاق السلام وذلك لتجنب ما قد يتبعه من تداعيات غير محمودة مشددا عليهم بضرورة التحلي بروح الشجاعة والمسؤولية والانضمام إلى شركائهم في الوطن.

وتعهد بأن تواصل قيادة المملكة دعمها للجهود الرامية لمحافظة السودان على سيادته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية وحمايته من التدخل الخارجي إلى أن يستعيد وضعه الطبيعي في العالمين العربي والإسلامي وكشريكٍ فاعلٍ في محيطه الإقليمي والدولي.
Advertisements

موضوعات متعلقة

السعودية ترحب بتوقيع اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية

أكدت دعمها لجهود الاستقرار..مصر ترحب باتفاق جوبا للسلام في السودان

السودان ينهي 17 عاما من الحرب الأهلية بـ اتفاق السلام.. تعرف على قصة الصراع.. ولماذا لم توقع هذه الحركات؟.. وترحيب دولي وإقليمي كبير بالخطوة التاريخية

الإمام الأكبر: نرحب باتفاق جوبا للسلام ونأمل في مرحلة جديدة لنهضة السودان

ترشيح السيسي وسلفا كير والبرهان لجائزة نوبل بعد توقيعهم اتفاقا للسلام في السودان

القطان يمثل السعودية في اتفاق جوبا

ترشيحاتنا

نجوم اختفوا من الساحة.. جيهان نصر تعود للظهور مع الملك لير.. والجمهور يطارد بطلة فيلم اللي بالي بالك بعد خروجها من السجن

شاهد.. صابرين تهنئ أمير شاهين بحفل زفافه

محافظ القاهرة يزف بشرى سارة لكبار السن

الله يرزقكم ويمنحكم الحب والصفاء .. هنا شيحة تهنئ أمير شاهين بالزفاف

هل لمس الكلاب ينقض الوضوء؟.. الإفتاء توضح

مواصفات وأسعار سكودا سوبيرب skoda superb 2020 .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار سكودا سوبيرب skoda superb 2020 .. صور

سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟