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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم 4-10- 2020

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 06:59 ص
الذهب
الذهب
محمد يحيي
استقرت اسعار الذهب في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 4-10-2020؛ بعد زيادته أمس السبت بفارق جنيهين على القل  في محلات الصاغة.

وبلغ سعر الجرام من عيار 24 الأعلى فئة نحو 951 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 832 جنيها.

ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 713 جنيها.

وسجل سعر الجرام من عيار 14 الأدنى فئة نحو 555 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 6650 جنيها وأوقية الذهب نحو 29.6 ألف جنيه وكيلو الذهب نحو 950.9 ألف جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وكان الذهب قد ارتفع إلى قمة أكثر من أسبوع بعد أن قال ترامب على تويتر إنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا، مما أثر على وول ستريت.

واستفاد الدولار أيضا من الإقبال على الملاذات الآمنة، مما حد من صعود الذهب.

وتتجه الأنظار أيضا صوب اتفاق أمريكي بشأن مساعدات مرتبطة بفيروس كورونا.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.6% إلى 23.73 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 2% إلى 878.47 دولار، وانخفض البلاديوم 0.1% إلى 2313.68 دولار.


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