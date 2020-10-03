شاهد.. أصغر وريث للعرش البريطاني يتحدث لأول مرة

ظهر الأمير لويس الابن الثالث للأمير ويليام وريث العرش البريطاني، لأول مرة وهو يتحدث خلال مقطع فيديو برفقة شقيقه الأمير جورج والأميرة شارلوت، خلال مسابقة السير ديفيد أتينبورو عن عالم الطبيعة.





ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، ظهر لويس في مقطع فيديو شاركه قصر كينجستون، قام والديه ويليام وكيت بتصويره في حديقة القصر، الشهر الماضي، ويمكن سماع الاطفال الثلاثة وهم يتحدثون بينهم الأمير الصغير.





وسألوا السير ديفيد عن الحيوانات، وخطف الأمير لويس البالغ من العمر عامين ونصف، الانظار إليه وهو يسأل عن حيوانه المفضل، ورد عليه السير ديفيد قائلا: " أعتقد أنني أحب القرود أكثر من غيرها لأنها ممتعة للغاية! يمكنهم القفز في كل مكان ولا يعضون، إنهم مضحكون للغاية وأنا أحبهم كثيرًا" وهم لا يعيشون في المنازل بل في الغابة".





وسأله لويس مجددا إذا كان سيقتني حيوانا في المنزل هل يفضل أن يكون كلب أم قطة، وقال ديفيد: "إنه سؤال صعب ولكنني سأختار جرو".





وساهم ظهور الأمراء الثلاثة الصغار في جمع الأموال للمساعدة في جمع الأموال للمساعدة وإنقاذ الحيوانات، حتى لا تنقرض، فيما قالت له الأميرة شارلوت: "أنا أحب العناكب.. هل تحبها أنت أيضا!"، أجابها ديفيد بأنه يفضلها أيضا ربما لأنها تمتلك 8 أقدام.





فيما سأله الأمير جورج عن الحيوان الذي يعتقد أنه سينقرض قريب، فأجابه ديفيد بأنه يأمل ألا تنقرض الحيوانات، ومتابعا أن هناك الكثير من الأشياء التي يمكن القيام بها عندما تكون الحيوانات في خطر الانقراض لحمايتها.





وأوضح أنه قبل 40 عاما، كانت الغوريلا الجبلية في وسط أفريقيا تتعرض لخطر الانقراض، وأصبحت الآن نادرة جدا ولم يتبق منها إلا 250 حيوانا فقط في العالم.



