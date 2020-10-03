AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

محافظة سوهاج.. شباب مبادرة "من حقك تعرف" يتفقدون مشروعات تنموية بمركز البلينا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:48 م
صدى البلد
أنغام الجنايني
أعلنت محافظة سوهاج، استمرار فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" للأسبوع السابع على التوالي، لتعريف الشباب بالمشروعات القومية فى مختلف القطاعات، ونظمت المحافظة سابع جولة ميدانية لعدد من شاب وفتيات اتحاد شباب سوهاج إلى مركز ومدينة البلينا.

إضافة إلى مجموعة من شباب البلينا للتعرف على حجم المشروعات المقامة بها، يرافقهم لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا. وزاروا مشروعات "مستشفى برديس تحت الانشاء، وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الشيخ مرزوق، كوبري البلينا العلوي، مدرسة الحرجة قبلى تحت الإنشاء تعليم أساسي، وزيارة معبد أبيدوس بقرية العرابة".
 
وأشار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إلى أن المبادرة تهدف إلى تعريف الشباب بالمشروعات القومية بالمحافظة للتعرف على مراحل الإنشاء، وما تم إنجازه والتوقيت الزمني للعمل، ومراحل الانتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التي توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات.
محافظة سوهاج.. شباب مبادرة "من حقك تعرف" يتفقدون مشروعات تنموية بمركز البلينا
محافظة سوهاج.. شباب مبادرة "من حقك تعرف" يتفقدون مشروعات تنموية بمركز البلينا
محافظة سوهاج.. شباب مبادرة "من حقك تعرف" يتفقدون مشروعات تنموية بمركز البلينا
محافظة سوهاج.. شباب مبادرة "من حقك تعرف" يتفقدون مشروعات تنموية بمركز البلينا
محافظة سوهاج.. شباب مبادرة "من حقك تعرف" يتفقدون مشروعات تنموية بمركز البلينا
محافظة سوهاج.. شباب مبادرة "من حقك تعرف" يتفقدون مشروعات تنموية بمركز البلينا
محافظة سوهاج.. شباب مبادرة "من حقك تعرف" يتفقدون مشروعات تنموية بمركز البلينا
محافظة سوهاج.. شباب مبادرة "من حقك تعرف" يتفقدون مشروعات تنموية بمركز البلينا
محافظة سوهاج.. شباب مبادرة "من حقك تعرف" يتفقدون مشروعات تنموية بمركز البلينا
Advertisements

موضوعات متعلقة

باحث أثري: المصريون القدماء عرفوا الحج والأضحية والفتة

انطلاق فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" لتعريف الشباب بالمشروعات بسوهاج

السكرتير المساعد بسوهاج يتابع تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء

بتكلفة 300 مليون جنيه.. أبرز المعلومات عن كوبري الثقافة بسوهاج

ترشيحاتنا

بعد إصابة مانى بكورونا.. صحفي إنجليزي يطمئن المصريين بشأن حالة محمد صلاح

سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

بعد استبعاده من الانتخابات بسبب شقيقه.. مرشح يلجأ للإدارية العليا

منع تصدير السلاح للشرق الأوسط إلا بموافقة إسرائيل.. الكونجرس الأمريكي يدرس مشروع قانون جديد مثير للجدل

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

بقيمة 5 آلاف جنيه.. ارتفاع جديد في أسعار سيارة MG 6 موديل 2021 بالسوق المصري

AdvertisementS

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

المؤبد لـ 28 إخوانيًا شرعوا فى قتل 4 أشخاص بالمتفجرات

الكاف يتجه للموافقة على مبادرة أبوريدة لاختيار مؤمن زكريا سفيرًا لدوري الأبطال

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

بعد تصريحات والد الحكم.. مصدر يكشف موقف عقوبة فرجاني ساسي بعد مباراة الزمالك والمصري

بعد سداده مخالفات البناء لـ 5 آلاف أسرة .. أبو العينين يتكفل بسداد مصروفات الطلاب غير القادرين بالجيزة

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

رئيس جنوب أفريقيا يعلق على انتقال موسيماني للنادي الأهلي

براءة وغرامة 500 جنيه.. حيثيات النقض في الحكم على حبيب العادلي

مين أحلى؟.. شاهد فساتين النجمات في حفل زفاف شقيق إلهام شاهين

بيان عاجل من البيت الأبيض عن آخر التطورات الصحية لـ ترامب في المستشفى

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار سكودا سوبيرب skoda superb 2020 .. صور

سعر سكودا كودياك skoda kodiaq 2020 اليوم في مصر.. صور

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟