محافظة سوهاج.. شباب مبادرة "من حقك تعرف" يتفقدون مشروعات تنموية بمركز البلينا

أعلنت محافظة سوهاج، استمرار فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" للأسبوع السابع على التوالي، لتعريف الشباب بالمشروعات القومية فى مختلف القطاعات، ونظمت المحافظة سابع جولة ميدانية لعدد من شاب وفتيات اتحاد شباب سوهاج إلى مركز ومدينة البلينا.





إضافة إلى مجموعة من شباب البلينا للتعرف على حجم المشروعات المقامة بها، يرافقهم لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا. وزاروا مشروعات "مستشفى برديس تحت الانشاء، وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الشيخ مرزوق، كوبري البلينا العلوي، مدرسة الحرجة قبلى تحت الإنشاء تعليم أساسي، وزيارة معبد أبيدوس بقرية العرابة".