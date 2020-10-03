محافظة سوهاج.. شباب مبادرة "من حقك تعرف" يتفقدون مشروعات تنموية بمركز البلينا

أعلنت محافظة سوهاج، استمرار فعاليات مبادرة "من حقك تعرف" للأسبوع السابع على التوالي، لتعريف الشباب بالمشروعات القومية فى مختلف القطاعات، ونظمت المحافظة سابع جولة ميدانية لعدد من شاب وفتيات اتحاد شباب سوهاج إلى مركز ومدينة البلينا.
إضافة إلى مجموعة من شباب البلينا للتعرف على حجم المشروعات المقامة بها، يرافقهم لطفي محمد علي رئيس مركز ومدينة البلينا. وزاروا مشروعات "مستشفى برديس تحت الانشاء، وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الشيخ مرزوق، كوبري البلينا العلوي، مدرسة الحرجة قبلى تحت الإنشاء تعليم أساسي، وزيارة معبد أبيدوس بقرية العرابة".
وأشار اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إلى أن المبادرة تهدف إلى تعريف الشباب بالمشروعات القومية بالمحافظة للتعرف على مراحل الإنشاء، وما تم إنجازه والتوقيت الزمني للعمل، ومراحل الانتهاء منها وتسليمها، والهدف من تلك المشروعات، والخدمات التي توفرها للمواطنين، والفوائد العائدة عليهم وعلى الوطن منها بهدف نقل صورة حقيقية لما يتم إنجازه من مشروعات.