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برلمان

رئيس موازنة البرلمان : أنشأنا بنية تشريعية أساسية ضخمة خلال الـ 5 سنوات الأخيرة

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 08:03 ص
الدكتور حسين عيسى
الدكتور حسين عيسى ، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان
معتز الخصوصى
قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن مجلس النواب الحالى أصدر عددا كبيرا جدا من القوانين الهامة خلال أدوار الانعقاد الخمسة.

أشار عيسى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن أهم هذه القوانين هى قانون الخدمة المدنية والجمعيات الأهلية وقانون الاستثمار وضريبة القيمة المضافة وقانون تنظيم التعاقدات مع الجهات الحكومية وقانون صندوق مصر السيادى وقانون السجلات التجارية وقانون بناء الكنائس.

أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أننا أنشأنا بنية تشريعية أساسية ضخمة خلال الـ5 سنوت الأخيرة، مشيرا إلى أن كل القوانين التى أصدرها مجلس النواب الحالى مؤثرة وهامة.

وكان رئيس مجلس النواب افتتح الجلسة للافتتاحية لدور الانعقاد السادس يوم الخميس الماضى و تمت تلاوة قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصلالتشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر الييوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠. 

وبدأت الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصلالتشريعي الأول، ثم تمت تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول.

جاء ذلك بعد أن أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠. 

وأعدت الأمانة العامة لمجلس النواب مشروع جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى السادس من الفصل التشريعى الأول، حيث تبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (570) لسنة 2020، بدعوة مجلس النواب لافتتاح دور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، ثم يتم تلاوة قرار رئيس الجمهورية رقم (478) لسنة 2020 بفض دور الانعقاد العادى الخامس للفصل التشريعى الأول، ثم تُتلى بعد ذلك الاعتذارات والرسائل.

وجدير بالذكر أن المادة 115 من الدستور  تنص على: "يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر؛ فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور".

ويستمر دور الانعقاد العادي لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.

وأعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب فض دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول في 25 أغسطس الماضي  معلنًا عن جلسة عامة للبرلمان فى بداية شهر أكتوبر لبداية دور الانعقاد السادس.
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