محافظ أسيوط يتفقد المراكز التكنولوجية لمتابعة تلقي طلبات التصالح.. ويؤكد: تسهيلات غير مسبوقة ومضاعفة ساعات العمل.. ولن أسمح بأي تقصير في هذا الملف الحيوي

محافظ اسيوط:

قبول كافة الطلبات مهما كانت الاوراق المقدمة

تيسيرات كبيرة وتهوية ونظام حفاظا على صحة المواطنين

لن نسمح باي مخالفة بناء جديدة حفاظا على الامن الغذائي









تعمل الدولة حاليا على انهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين فضلا عن خفض الاسعار بنسب وصلت الى 70% في بعض المحافظات.









وفي هذا السياق ، تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ،اليوم السبت، المراكز التكنولوجية بحى شرق وغرب ومركز اسيوط؛ للوقوف على سير العمل خلال ايام العطلات.









وشدد المحافظ على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وقرارات الحكومة بتقديم التسهلات أمام المواطنين لتقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء وخاصة مع قرار رئيس مجلس الوزراء بمد فترة تلقى طلبات التصالح حتى ٣١ من أكتوبر الجاري.









وشدد على تقليل الكثافات أمام المراكز التكنولوجية والتسهيل على المواطنين الراغبين فى التقدم بطلبات التصالح إختصاراَ للوقت والمجهود.



وخلال جولته التقى المحافظ بالعاملين بالمراكز التكنولوجية الثلاثة بحى شرق وغرب ومركز اسيوط ، حيث شدد على تقديم كافة الدعم والتسهيلات امام المواطنين لتقديم الطلبات دون اية معوقات كما التقى بعض المواطنين مستمعًا الى طلباتهم حيث أكد تبسيط الاجراءات لنهو تقديم الاوراق وتسديد 25 % من إجمالى قيمة رسوم التصالح .



اقرأ أيضا :









ونوه المحافظ إلى تكثيف ساعات العمل وفتح منافذ جديدة تسهيلا على المواطنين لتقديم طلبات التصالح ومنع التزاحم على المراكز التكنولوجية والاعلان عن التسهلات التى قدمتها الحكومة للمواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح.









ومن أجل تقليل الكثافات شدد على العمل بالمراكز التكنولوجية بأيام العطلات والاجازات وسط تسهيلات كبيرة قدمتها الحكومة للمواطنين الجادين تيسيرًا عليهم.









وأكد المحافظ ان قرار تخفيض قيمة التصالح إلى 50 جنيها للمتر بالقرى بكل الريف المصرى طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية وهو الحد الأدنى وفقًا للقانون جاء مراعاة للظروف الاجتماعية.









وشدد على قبول طلبات التصالح من المواطنين أي كانت المستندات وإعطاء فترة شهرين لاستكمال المستندات المطلوبة مع إعطاء مقدم طلب التصالح نموذج (3) لتقديمه للجهات القضائية والأمنية لوقف الدعاوى والأحكام والإجراءات بشأن الأعمال المخالفة لحين البت في التصالح فضلًا عن خصم 25 % من قيمة مقابل التصالح لمن يقوم بسداد كامل مبلغ التصالح .









وفي الاماكن التى تشهد زحاما؛ شدد المحافظ على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والتهوية الجيدة للوقاية من فيروس كورونا المستجد حرصا على سلامة المواطنين والموظفين بالمراكز التكنولوجية ، والالتزام بترتيب أدوار المواطنين عن طريق النداء الآلي والعمل على تسهيل إجراءات تلقي طلبات التصالح وتحصيل الرسوم.









ووجه رسالة للموظفين قائلا انه سيواصل جولاته المفاجئة لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بمراكز ومدن المحافظة للوقوف على عدد الطلبات المقدمة في التصالح مؤكدًا أنه لن يسمح بأي تقصير أو إهمال في هذا الملف الحيوي والهام وذلك في إطار حرص الدولة على تشجيع المواطنين للتقدم بطلبات التصالح كافة على مخالفات البناء الخاصة بهم وتقنين أوضاعهم في ضوء ما تضمنه القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء للمضى قدمًا فى تشجيع المواطنين والتيسير لهم لملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا للأوضاع القانونية والاجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له.









وناشد محافظ أسيوط المواطنين بإستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح 25 % من قيمة الرسوم المستحقة والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء طبقًا لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم مؤكدًا أن جميع مخالفات المباني بالقرى والمدن قبل 8 أبريل 2019 تخضع لقانون التصالح والتي تقع داخل الحيز العمراني بالإضافة إلى جميع المباني المتاخمة والمجاورة والقريبة للكتل السكنية ما قبل 22 / 7/ 2017 وذلك تسهيلًا على المواطنين .







