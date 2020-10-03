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خبير يوضح طرق حماية الأطفال من التعرض للتحرش الجسدي واللفظي.. فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:44 م
صدى البلد
إسراء صبري
أكدت إكرام خليل، الاستشاري النفسي والتربوي، أنه على الأهل أن يراقبوا سلوك أولادهم باستمرار، متابعة: هناك أعراض يجب على الأهل مراقبتها وهم الأعراض النفسية والجسدية لأولادهم.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن الأعراض النفسية تتمثل في ظهور الخوف على الأطفال تجاه شيء ما، بالإضافة إلى تغيير لغة الجسد الخاصة بهم وتعبيراتهم الجسدية، وأيضا حدوث الفزع ليلا يعد من الأعراض الجسدية، والتبول اللاإرادي، وأيضا قيام الأطفال ببعض الإشارات غير المناسبة لسنهم.

وأكملت: الإيذاء الجسدي للأطفال بينتج عنه صدمة للطفل وعقله مما يترتب عليه حصول انفصال بين الفص الأيمن والأيسر للمخ، كما أن الإيذاء الجسدي يؤدي إلى حدوث تشوه ذهني.

وأوضحت أنه يجب على الأهل أن يشعروا أولادهم بالأمان حتى يسمح لهم بالتحدث معهم وتكوين الصداقات معهم، مشيرة إلى أن العلاج النفسي مع الوقت يكون قادرا على علاج ما ترتب على الإيذاء سواء جسدي أو لفظي.

ولفتت إلى أن السوشيال ميديا عضو أساسي لانتشار ظاهرة التحرش بسبب الأفلام الإباحية والبلطجة والسلوكيات الخاطئة التي تهدم أجيالا في المجتمع، مشيرة إلى أن تلك الظاهرة السيئة لم تتوقف على وضع اجتماعي ولا سن معينة.

وأشارت إلى أن من ضمن أسباب انتشار التحرش عدم وجود عقاب رادع، مضيفة أن نسبة التحرش يوميا تصل إلى 66%.

وأوضحت أن الإحصائيات كشفت أن نسبة التحرش بالفتاة المحجبة 72%، مضيفة أن المنتقبات لم تسلم من ظاهرة التحرش رغم أن المتحرش لا يرى منها شيئا ولكن شهوته تدفعه للتعدي على المرأة مهما كانت عمرها أو ملابسها.
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