حملات أمنية تجوب المحافظات خلال شهر .. مصرع 17 عنصرا خطرا فى مواجهة مع رجال الشرطة وضبط 118 آخرين .. إحباط إغراق البلاد بنصف طن حشيش

الداخلية تشن حملات مكبرة بمحافظات الجمهورية

ضبط ٤٥ ألف قضية تموينية خلال شهر

ضبط ٨٧ ألف سائق نقل جماعي غير ملتزم بارتداء الكمامة

ضبط ٧٥٦ كيلو بانجو و٥٠٣ كيلو حشيش فى مداهمة لبؤر ترويج المخدرات





واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية كل فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.





أسفرت جهودها خلال شهر فى مجال الحد من انتشار فيروس "كورونا" عن ضبط (45108) قضايا تموينية متنوعة وضبط (799) مقهى مخالفا وغلق (39) مكان أنشطة تعليمية مخالفة وغلق (11450) محلا مخالف لقرار الغلق وفى مجال مخالفة عدم ارتداء الكمامات تم ضبط (87812 سائق نقل جماعى).





وفى مجال الأمن العام تم استهداف البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بنطاق محافظات (الدقهلية ودمياط وبورسعيد)، وكذا منطقة "السحر والجمال" بنطاق محافظتى (الشرقية والإسماعيلية) ضُبط خلالها (1701 متهم).. وبحوزتهم (82 قطعة سلاح نارى – 231 طلقة مختلفة الأعيرة- 117 قطعة سلاح أبيض) وضبط (74) قضية اتجار بالمواد المخدرة.





كما تم تنفيذ (18410) أحكام قضائية متنوعة، وضبط (9) متهمين هاربين مطلوب ضبطهم ، (2336) قضية متنوعة وضبط وفحص (11116) عنصرا إجراميا.





وفى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة أسفرت الجهود عن مصرع (17) عنصرا إجراميا شديدة الخطورة عقب تبادلهم إطلاق الأعيرة النارية مع القوات، وضبط (118) عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (القاهرة- الجيزة- القليوبية – البحيرة- المنوفية– الغربية- الدقهلية- الشرقية – الإسماعيلية- السويس- بنى سويف- أسيوط– سوهاج- الأقصر- أسوان) بإجمالى مضبوطات (95) قطعة سلاح (2 رشاش جرينوف- رشاش هكلر- 50 بندقية آلية –33 بندقية خرطوش- 9 مسدسات– 2 دانة مدفع- تليسكوب قناصة- شريط طلقات رشاش متعدد) وكميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكذا ضبط (10,290 كيلو جرام لمخدر الهيروين- 7,900 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 636 كيلوجراما لمخدر البانجو- 10 كيلوجرامات لمخدر الإستروكس- واحد كيلو جرام لمخدر الشابو- 305 جرامات لمخدر الأفيون- 16300 قرص مخدر) .. وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم ومحكوم عليهم فى العديد من القضايا أبرزها "قتل- شروع فى قتل- سرقة بالإكراه- سرقة متنوعة- حريق- إضرام نيران- إتلاف- خطف- سلاح نارى- سلاح أبيض- مخدرات- إحراز ذخيرة- إستعراض قوة- عاهة مستديمة- مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية- ضرب- إكراه على توقيع- تهديد".. كما أن البعض منهم محكوم عليهم بالآتى (مؤبد– 42 سنة– 40 سنة– 10 سنوات).





فى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة تم ضبـط (4315 قطعة سلاح نارى) غير مرخصة بحوزة (3615) متهما، وذلك على النحو التالى: (2 جرينوف- 2 رشاش- 401 بندقية آلية– 845 بندقية "مششخنة وغير مششخنة"– 260 مسدسا– 2805 فرد محلية- 7312 طلقة مختلفة الأعيرة) وضبط (10) ورش لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص" وضبط (6578) قطعة "سلاح أبيض" وضبط (69) تشكيلا عصابيا، ضموا (202) متهم، ارتكبوا (305) حوادث وضبط (671) متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم (12 بندقية آلية – 14 بندقية "غير مششخنة" – 10 مسدسات – 168 فرد محلى– 454 سلاحا أبيض).

وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ (2170066) حكما قضائيا متنوعا وذلك على النحو التالى (9307) أحكام جناية من بينها (11 حكما بالإعدام – 394 حكما بالسجن المؤبد) و (649056) حكم حبس جزئى و(129876) حكم حبس مستأنف و(1073174) حكم غرامة و(308653) حكم مخالفة.

وفى مجال مكافحة المخدرات تم ضبط (6229) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (6565) متهما وبحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (756,126 كيلو جرام) وكمية من مخدر الحشيش وزنت (503,023 كيلو جرام) وكمية من مخدر الهيروين وزنت (94,969 كيلو جرام) وكمية من مخدر الأفيون وزنت (2,668 كيلو جرام) وكمية من مخدر الإستروكس وزنت (105,133 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو وزنت (15,539 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (40,996 كيلو جرام) وكمية من البودر المخدر وزنت (12,803 كيلو جرام) وكمية من مخدر الآيس بلغت (125 جراما) وكمية من مخدر الخشخاش بلغت (واحد كيلو جرام) و(358342) قرصا مخدرا.

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فى مجال ضبط القضايا النوعية​ تم إعادة (34) سيارة مُبلغ بسرقتها وضبط (961) قضية أحداث وضبط (1037) قضية مصنفات فنية وضبط (30496) قضية مرافق عامة و ضبط (700495) مخالفة مرورية متنوعة.





كما تم كشف غموض (213) حادث (خطف - قتل – سرقة بالإكراه - حريق عمد - إنتحال صفة) بإجمالى (342) متهما.





وفى مجال الحملات الأمنية على مخازن الخردة والمسابك أسفرت الجهود عن ضبط (44) قضية بإجمالى (51) متهما .. بمضبوطات وزنت نحو (12 طنا).

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وفى مجال القضايا التموينية تم ضبط (39306 قضايا تموينية متنوعة) جاء أبرزها ضبط (705) قضايا إسطوانات غاز بمضبوطات بلغت (46258 إسطوانة).. تقدر قيمة الغاز المدعم 6244830 جنيها) وضبط (103) قضايا مواد بترولية بمضبوطات بلغت (1236348 لترا) وضبط (270) قضية بيع السلع التموينية المُدعمة بالسوق السوداء، بمضبوطات بلغت (271,126 طن– 1650 قطعة- 12860 عبوة) سلع غذائية وتموينية متنوعة وضبط (68) قضية استيلاء على أموال الدعم، بمضبوطات بلغت (52,658 طن – 2853 عبوة – 24468 قطعة) سلع مُدعمة متنوعة.

وفى مجال قضايا التيار الكهربائى تم ضبط (333318) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (240257175 جنيها).





وفى مجال قضايا التهرب الضريبى والأموال العامة تم ضبط (7319) قضية فى مجال التهرب الضريبي والأموال العامة أبرزها الآتى: (745) قضية ضرائب عامة ، كشف (880) قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، (667) قضية فى مجال الجمارك ، (59) قضية فى مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، (1821) قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهى ، (937) قضية تحرى مدين ولجان فحص، كما تم ضبط (52) قضية فى مجالات "الإتجار بالنقد الأجنبى- تحويلات مالية غير مشروعة- توظيف أموال- تهريب جمركى بضائع- تسوق شبكى- سوق مال"، (11) قضية فى مجال "اختلاس المال العام والتستيلاء عليه وتسهيل الاستيلاء عليه"، (24) قضية "احتيال مصرفى- طلب رشوة- استغلال نفوذ- غسل أموال- كسب غير مشروع" بقيمة بلغت (30485173602 جنيه).





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.





وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة كل أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية ، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.. واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".



