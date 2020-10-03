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أخبار البلد

الخارجية تحذر الباحثين عن فرص عمل بالخارج من التعامل مع الشركات غير المرخصة

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:50 م
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
محمد وديع
حذرت وزارة الخارجية المواطنين المصريين الراغبين في العمل بالخارج من التعامل مع الشركات غير المرخصة.

طالبت الوزارة في بيان لها قصر التعاقد في هذا الشأن من خلال الشركات الوسيطة المرخص لها مزاولة إلحاق العمالة المصرية بالخارج من قبل وزارة القوى العاملة، وعدم التعامل مع الأشخاص والمواقع الإلكترونية المشبوهة.

وقال البيان إنه وفي ضوء رصد وزارة الخارجية حالات تعامل للمواطنين المصريين مع المواقع الإلكترونية غير الرسمية للبحث عن فرص عمل بالخارج، وهو ما يعرضهم لعمليات احتيال من قِبل هذه المواقع.

ولفت البيان إلى إنه يتم تصميم مواقع شبيهة بالمواقع الأصلية للجهات صاحبة العمل، مع تغيير وسائل التواصل للجهات الأصلية بوضع أرقام هواتف محمولة بدلًا من الأرقام الأرضية، وإرسال عقود عمل مزيفة برواتب مُغرية يتبعها طلب تحويل مبالغ مالية من المواطنين لهذه الكيانات الوهمية في مقابل انهاء الإجراءات.
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