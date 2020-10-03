زين عبد الحكم يكتب: وعي الشعب وغباء الإخوان

على الرغم من الظروف الصعبة التى يعيش فيها الشعب المصرى فى هذا الوقت وحالة الضيق والاكتأب التى تخيم على حياته، من غلو الأسعار وقلة الموارد وأزمة قانون التصالح التى أصبات الجميع بالغم والحزن، إلا أنه لم يستجب لدعوات جماعة الإخوان وأبواقهم الإعلامية المنتشرة فى كل مكان، ما بين قنوات فضائية ومواقع إلكترونية مليئة بكتائب وذباب إلكترونى، توفر له ملايين الدولارات.

ورأت جماعة الإخوان ومساعدوها بأن هذا الوقت وهذا الظرف الذى يمر به الشعب المصرى حاليا لهو انسب وقت لتلك الدعوات، وتخيلوا بأن هذه المرة ستكون هى القاضية حيث يتوفر لذلك كل المقومات.

وجاء الوقت المحدد، وانتظر الأعداء وترقبوا حصاد مسعاهم وكلهم أمل فى أن يروا كل شوارع وميادين مصر من أقصاها إلى أقصاها مليئة ومكتظة بجموع الشعب المصرى، وحرائق هنا وقتلى هناك، وفر وكر بين المتظاهرين وقوات الأمن,

وفجأة تبدد هذا الحلم لديهم وخاب مسعاهم، فلم ترى أعينهم ما كانوا يتمنونه، ولم تسمع أذانهم ما كانوا ينتظرونه، خاب ظنهم وتحطمت أحلامهم.

فلا مظاهرات ولا نزول لعموم وجموع الشعب، فمالذى جرى، وماذا حدث.

كل الظروف كانت مهيئة، كل الخطوات كانت معدة جيدا، لماذا لم يحدث.

أما الإجابات فكانت من الشعب المصرى، الذى على الرغم مما يمر عليه ويعيش فيه، قد الدرس جيدا، عرف وتأكد بأن هؤلاء مخربون ولم يكن هدفهم يوما مصلحة الشعب، هم يسعون دائما إلى خرابها، هم كاذبون مضللون.

أما السبب الأخر الذى يأتى بعد سبب نضوج وعى الشعب المصرى، فهو غباء جماعة الإخوان فأساليبهم القديمة التى استخدموها فى الخداع والضلال والكذب هى هى لم تتغير، اكتشفها المصريون وفهمها وباتت بالنسبة لهم قديمة ومكشوفة ومستهلكة.

وأخيرا لى دعوة لله عز وجل : اللهم أكثر من غباء الإخوان ومن نضوج وعى الشعب المصرى، فهذا أكبر ضمانة لاستقرار الوطن .