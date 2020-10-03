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اقتصاد

استقرار الدولار في البنوك لـ الأسبوع الثاني .. أعلى سعر 15.71 جنيه

السبت 03/أكتوبر/2020 - 05:56 م
سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي
استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك للأسبوع الثاني علي التوالي، وحتي ختام تعاملات اليوم السبت.

وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدي البنك المركزي المصري نحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع

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سجل أدني سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف المتحد، اتش اس بي سي، العربي الافريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، التجاري الدولي" نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجني في بنوك " الأهلي اليوناني، الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، الإسكندرية" نحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، أبوظبي الاسلامي، بولوم، مصر إيرا للتنمية، التعمير الاسكان، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، عودة، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول"  نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
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