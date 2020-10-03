على يد خاله.. مقتل شاب في مشاجرة بالشرقية



كما تبين إصابة الخال ايضا في المشاجرة وذلك بقرية "سوارس" التابعة لمركز شرطة أبو كبير لخلافات بينهما.





وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير ، على يد خاله ، فى مشاجرة بينهما ، بناحية "سوارس" التابعة لمركز شرطة أبو كبير. وكان اللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ، بمقتل شاب



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وتبين من التحريات الأولية، نشوب مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه، انتهت بمقتل الأخير وإصابة المتهم بعدة إصابات، وتم نقله إلى المستشفى المركزى، والتحفظ علي الجثة بمشرحة المستشفى ذاته.

وتحرر محضر بالواقعة، وطلبت الأجهزة الأمنية تحريات المباحث بشأنها .