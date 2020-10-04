أسعار الدولار بالبنوك اليوم 4 - 10- 2020

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك للأسبوع الثاني على التوالي، وحتى في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 4-10-2020.
وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه لدى البنك المركزي المصري نحو 15.7 جنيه لشراء و 15.8 جنيه للبيع.
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سجل أدني سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " المصرف المتحد، اتش اس بي سي، العربي الافريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، الكويت الوطني، التجاري الدولي" نحو 15.69 جنيه للشراء و 15.79 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي اليوناني، الأهلي المصري، مصر، قناة السويس، الإسكندرية" نحو 15.7 جنيه للشراء و 15.8 جنيه للبيع.
وصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، أبوظبي الاسلامي، بولوم، مصر إيرا للتنمية، التعمير الاسكان، المصري الخليجي، المصري لتنمية الصادرات، عودة، التنمية الصناعية، كريدي أجريكول" نحو 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.