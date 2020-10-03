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فن

حفل إنشاد ديني في ساقية الصاوي غدا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:49 م
فريق وصلة سماع
فريق وصلة سماع
محمد نحلة
تستضيف ساقية الصاوى حفل إنشاد دينى لفريق "وصلة سماع" على مسرح النهر غدا فى تمام الساعة السابعة مساءً.

يتكون فريق "وصلة سماع" من مجموعة من المنشدين يقومون بأداء عدد من الأناشيد والابتهالات بشكل احترافى. وقام الفريق بإحياء عدد من الأمسيات والاحتفالات الدينية.

كانت ساقية الصاوي أعلنت منذ قرار عودة النشاط مرة أخرى، أنها ستقدم حفلتين متتاليتين لأى مطرب أو فرقة لاستيعاب أكبر عدد من الجمهور، بالإضافة لتحقيق ربح مادى معقول، وتم تجهيز قاعة النهر بالساقية لاستقبال الحفلات بنظام 25% حيث سيتم ترك كرسيين فارغين بين كل شخص والآخر.

يذكر أن وزارة الثقافة حددت عددا من الإجراءات الاحترازية التى يجب مراعاتها واتباعها عند حضور حفلات موسيقية أو مسرح تتمثل فى الالتزام بالمرور من أجهزة التعقيم الذاتى، وكذلك قياس درجات الحرارة لكل الحضور، وارتداء الكمامة، والحفاظ على المسافات الآمنة لتطبيق التباعد الإجتماعي فى أماكن الجمهور، والالتزام بالملصقات الإرشادية الموجودة على الأرض للامتثال لقواعد التباعد الاجتماعي.
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