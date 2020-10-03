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محافظات

السواق هرب| نائب محافظ القليوبية تضبط سيارة مخلفات على نزلة الدائري

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:56 م
نائب محافظ القليوبية
نائب محافظ القليوبية تضبط سيارة مخلفات على نزلة الدائري
إبراهيم الهوارى
ضبطت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية السبت سيارة تابعه لإحدى الشركات أثناء إلقاء حمولتها من القمامة بنزلة الدائرى بمدينة قليوب.


على الفور تم التواصل مع الأجهزة الأمنية ورئيس المدينة وكلفتهم بتحرير محضر بالواقعة ومصادرة السيارة وتوقيع أقصي العقوبات والغرامات المشددة على مرتكبي المخالفة لقيامه بذلك السلوك غير الحضاري الذي يضر بالبيئة ويشوه المظهر الحضاري مما اضطر سائق السيارة المخالفة بترك السيارة وفر هاربا من الواقعه.




جاء ذلك أثناء القيام بالمرور الميدانى المفاجئ على منظومة النظافة بالمدن مع التشديد على رؤساء المدن على أهمية إزاله رفع تراكمات القمامة من الشوارع وتوفير بيئة نظيفة للمواطنين فضلا عن سرعه الاستجابة لكل شكاوى المواطنين وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.


وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية قدعقد اليوم السبت اجتماعا مع اللواء عماد بكري نائب رئيس جهاز النقل البري وذلك لبحث طرح خدمة النقل الجماعي لمحافظة القليوبية عن طريق كراسة شروط تضمن حقوق الجميع وتقدم خدمة نقل جماعي متميزة بالقليوبية وفق تعريفة ركوب عادلة تضمن حق المواطن.


وقال محافظ القليوبية إن المحافظة تتطلع إلى تقديم خدمة متميزة للنقل الجماعي لمواطنيها تراعي حقوق جميع أصحاب المصالح (المواطن والمحافظة والمستثمر).


وأضاف الهجان أنه سيجرى طرح عدد من خطوط السير الداخلية بالمحافظة وبين المدن طبقا لكراسة الشروط مع توافر عدد من المواصفات الفنية للسيارات تلتزم بها الشركات الراسي عليها الطرح.
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