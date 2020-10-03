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برلمان

أبو شقة يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر المجيد

السبت 03/أكتوبر/2020 - 06:45 م
الرئيس السيسى و أبو
الرئيس السيسى و أبو شقة
معتز الخصوصى

تقدم المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد وأعضاء الهيئة العليا للحزب وجموع الوفديين بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.


وأكد «أبو شقة» فى بيان صحفى له أن الجيش المصري سطر العديد من الملاحم في حرب أكتوبر المجيدة، التي أثبتت أنه جيش لا يقل قوة عن أعتى جيوش العالم، وذلك من خلال الإعداد الجيد والتخطيط العلمي السليم تحت قيادة واعية ورشيدة تضع الأمور في نصابها الصحيح، وتغلب مصلحة الوطن فوق كل مصلحة.


وأشاد رئيس حزب الوفد بقوة الجيش المصري الذى يساند الدولة في بناء وإنجاز المشروعات القومية والتنموية، مؤكدا أن الجيش استطاع ترسيخ مبدأ أصيل وهو « يد تحمى ويد تبنى»، كما استطاع أن يحقق انتصارات مدوية في الحرب على الإرهاب الغاشم الذى أراد أن يمزق مصر ويوقعها في شرك الفتن ويحولها إلى دولة ضعيفة لا وزن لها بين الأمم، إلا أن الجيش يقف بصلابة ليصد هذه الهجمات التي تدار لصالح دولة وأجهزة مخابرات أجنبية تحاول إضعاف أكبر دولة عربية في الشرق الأوسط، التي إذا انهارت سقط بعدها جميع الدول العربية في شرك التقسيم ولن تقوم لها قائمة، لتصبح لقمة سائغة في فم الدول التي تناصب العرب جميعا العداء. 


كما أن الجيش المصري لم يقف عند صد الاعتداءات، لكنه واصل بإخلاص أبنائه بمد يد العون للوطن من أجل تحقيق التنمية والبناء والتعمير على أرضه، لكي تحقق مصر تقدما اقتصاديا جعل مصر تتبوأ مكانها بين الدول المتقدمة.


وأشار «أبو شقة» إلى أن الإرادة المصرية الصلبة تتحطم عليها كل الدسائس والمؤامرات، مشيدا بالقيادة الرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي استطاع تحقيق العديد من الإنجازات الكبرى على أرض الوطن والتي لا يستطيع أن ينكرها إلا جاحد، فقد استطاع عبر 6 سنوات من حكمه أن ينجز العديد من المشروعات القومية الكبرى التي كانت تحتاج إلى سنوات عديدة من أجل أن ترى النور وتخرج إلى حيز الواقع.


وأكد «أبو شقة» أن الحرب المصرية ضد أعداء الوطن ومن أجل التنمية، هي حرب عزة وكرامة، فمصر تواجه حربًا واسعة ضد الإرهاب الذي يسعى إلى استنزافها عسكريًا وسياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.


وثمّن رئيس حزب الوفد جهود القوات المسلحة الباسلة، وأكد أن 6 أكتوبر يوم مشهود في تاريخ مصر والعالم، ويجب أن يتحول لدروس في الوطنية والعطاء، فالجيش المصري «عمود الخيمة» قاد الشعب وحافظ على الدولة المصرية ودحر الإرهاب وقاد عجلة التنمية والبناء على أرض الوطن. وفى ختام كلمته وجه «أبو شقة» التحية للقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وإلى الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وإلى الشعب المصري العظيم بهذه المناسبة.


مؤكدا أن الشعب المصري واعٍ وأصيل يقف إلى جانب قيادته الرشيدة ضد أعداء الوطن، الذين يتربصون به وبأبنائه من أجل إسقاط الدولة المصرية ولن يفلحوا بفضل تماسك الشعب والقيادة والجيش والشرطة ومؤسسات الدولة الوطنية.

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