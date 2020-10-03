بعد أزمة تخفيض راتبه.. رئيس الوزراء البريطاني يختار سيدة «مُسلمة» لتربية ابنه الرضيع

قرر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جوسون، وزوجته كاري سيموندز، أن تتولى سيدة (مسلمة) مهمة تربية ابنهما "ويلفريد" ، صاحب الخمسة أشهر.





البداية ترجع إلى العلاقة الشخصية بين كاري ، وصديقتها المقربة "نيمكو علي"، وهي ناشطة نسوية، ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، حيث منحت ماري ، صديقتها نيمكو ، دورا رئيسيا ، خلال تعميد ابنها في كاتدرائية وستمنستر ، الشهر الماضي ، على الرغم من أنها مسلمة.





وقد يبدو الأمر غير عادي؛ نظرا لأنها مسلمة، لكن الكنيسة الكاثوليكية لا تمنع من وجود عرابين من ديانات ـخرى، حيث أجرى التعميد، الأب دانيال همفريز ، في كنيسة هنري السابع، وكان كل من كاري وبوريس كاثوليكيين معتمدين.

ووفقًا للصحيفة، يقول صديق للزوجين، إن "ويلفريد" سيتلقى تعليمه في مدارس الروم الكاثوليك الحكومية ، ولن يذهب إلى المدارس الخاصة مثل بوريس وبقية أبنائه.





وتعتبر دعوة سيدة مسلمة لتصبح عرابة للطفل ومسئولة عنه، أمرا ليس جديدا على عائلة جونوسن، فالجد الأكبر لرئيس الوزراء كان علي كمال،صحفيًا مسلمًا في الإمبراطورية العثمانية التقى بزوجته وينيفريد جونسون في سويسرا ، قبل أن يتزوجها في لندن عام 1903.





والعراب في الطوائف المسيحية، هو الشخص الذي يرعى معمودية الطفل، ولا يكون له مدلول ديني واضح، وهو الشخص الذي يختاره الوالدان للاهتمام بتربية الطفل، ومن المعروف أن العرابين هم المسؤولون أيضا بطريقة غير رسمية عن التعليم الديني للطفل.



