AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

الشيخ جلال قال لى حلال.. خالد الجندي: لا يوجد عاقل يحلل الزنا.. فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:08 م
خالد الجندي
خالد الجندي
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يوجد عاقل فى الدنيا يحلل تسهيل الدعارة او الزنا، معربا عن استيائه من عنوان خبرى نشر، تحت عنوان: "اعترافات قواد: الشيخ جلال قال لى حلال". 

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت قائلا: أطالب وسائل الإعلام توخى الحذر فى نقلها للاخبار للناس، لان الناس لا تقرأ سوى العناوين، العنوان صادم ويسىء للشيوخ، وكل الحكاية أن هذا القواد استعان بصديقه وسجله على انه شيخ وبحيله على السيدة، لاقناعها بممارسة الدعارة، وطلاقها شفويا من زوجها، وتزويجها عرفيا، ما علاقة الشيخ هنا اتقوا الله فينا نفسكم تحطوا الشيوخ فى خانة والناس تشتمهم، فين الشيخ هنا، عاوز تعمل عنوان فيه اثارة تسىء للعلماء واهل الله، تشوف كل التعليقات شتائم فى الشيوخ، هل يستطيع المحرر يحط بدل الشيخ قاضى او ضابط، والله ما هيتساب".

واستكمل الجندى: "ريحوا دماغكم، لو كانت الست صادقة، لالتزمت بفقه الدولة وكانت عرفت ان الطلاق لا يقع الا امام المأذون وليس شفويا، عموما يا جماعة لازم تفحصوا جودة الفتاوى مثل المنتجات التى تشترونها".
Advertisements

موضوعات متعلقة

اللجنة الإدارية والمالية تجتمع غدا لبحث استعدادات عودة مجلس الشيوخ

اللجنة الإدارية والمالية تجتمع لبحث استعدادات استقبال نواب مجلس الشيوخ.. اليوم

اللجنة المالية والإدارية تتفقد المبنى الرئيسي لمجلس الشيوخ.. صور

اليوم.. الوطنية للانتخابات تعلن النتيجة النهائية للشيوخ

حفل استقبال لنواب الشيوخ بمقر المجلس بعد إعلان فوزهم.. اللجنة الإدارية والمالية تجتمع لوضع اللمسات النهائية لعمله.. صور

اعترافات نجمات هوليوود في مذكراتهن.. ماريا كاري: تعرضت للعنف المنزلي والتنمر.. ديمي مور تعرضت للاغتصاب بسبب والدتها.. وانهيار مارلين مونرو أثناء كتابة قصتها

ترشيحاتنا

دولة عربية تعاني صعوبة الأوضاع في مستشفياتها بسبب كورونا

الزمالك يستعين بـ مصطفي محمد أمام سموحة في الكأس

فعل عجيب يحدث فى منزلك عند قراءة سورة البقرة

مصطفى الوزيري يسرد تفاصيل جديدة عن اكتشاف توابيت سقارة

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

سيارة SUV جديدة من إيسوزو.. شاهد أول صور مسربة للطراز القادم

AdvertisementS

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

بعد طرد ساسي| مصدر يكشف مصير تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

لقاء بالأمس بعد فراق 32 سنة .. من هي خطيبة عمرو دياب الأولى؟

الكاف يتجه للموافقة على مبادرة أبوريدة لاختيار مؤمن زكريا سفيرًا لدوري الأبطال

بيان عاجل من البيت الأبيض عن آخر التطورات الصحية لـ ترامب في المستشفى

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

المؤبد لـ 28 إخوانيًا شرعوا فى قتل 4 أشخاص بالمتفجرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باسل وزينة| زفاف سوري في التجمع بتوقيع الهضبة وعلامة ورمضان

اعرف الفارق بين اللون.. اللحوم الفاتحة والداكنة وفوائد كل منهما

لقاء بالأمس بعد فراق 32 سنة .. من هي خطيبة عمرو دياب الأولى؟