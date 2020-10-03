الشيخ جلال قال لى حلال.. خالد الجندي: لا يوجد عاقل يحلل الزنا.. فيديو

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يوجد عاقل فى الدنيا يحلل تسهيل الدعارة او الزنا، معربا عن استيائه من عنوان خبرى نشر، تحت عنوان: "اعترافات قواد: الشيخ جلال قال لى حلال".





وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم السبت قائلا: أطالب وسائل الإعلام توخى الحذر فى نقلها للاخبار للناس، لان الناس لا تقرأ سوى العناوين، العنوان صادم ويسىء للشيوخ، وكل الحكاية أن هذا القواد استعان بصديقه وسجله على انه شيخ وبحيله على السيدة، لاقناعها بممارسة الدعارة، وطلاقها شفويا من زوجها، وتزويجها عرفيا، ما علاقة الشيخ هنا اتقوا الله فينا نفسكم تحطوا الشيوخ فى خانة والناس تشتمهم، فين الشيخ هنا، عاوز تعمل عنوان فيه اثارة تسىء للعلماء واهل الله، تشوف كل التعليقات شتائم فى الشيوخ، هل يستطيع المحرر يحط بدل الشيخ قاضى او ضابط، والله ما هيتساب".





واستكمل الجندى: "ريحوا دماغكم، لو كانت الست صادقة، لالتزمت بفقه الدولة وكانت عرفت ان الطلاق لا يقع الا امام المأذون وليس شفويا، عموما يا جماعة لازم تفحصوا جودة الفتاوى مثل المنتجات التى تشترونها".