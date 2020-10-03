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قطاع الدواجن: مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي.. فيديو

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:11 م
تصدير الدواجن
تصدير الدواجن
أسامة علي
قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني، عقب عدة إجراءات اتخذتها الوزارة في هذا الشأن.

وأوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "دى ام سى"، أن مصر سهلت إجراءات الحصول على تراخيص العمل فى القطاع الداجنى، لافتا إلى أن عدد التراخيص التي كانت ممنوحة قبل 3 سنوات كان 1500 ترخيص فقط، ووصل العدد فى الوقت الحالى إلى 56 ألف ترخيص، مع الالتزام الكامل بكافة اشتراطات الأمن والأمان.

ووصلت أسعار بورصة الدواجن الرئيسية اليوم السبت 3-10-2020، داخل المزارع وفقا لآخر التحديثات التي أعلنت عنها الشعبة العامة للثروة الداجنة بالاتحاد العام للغرف التجارية. 


وسجل سعر كيلو الدواجن سعرا يتراوح ما بين 17 و19 جنيها للكيلو، وتراوح سعر أمهات الدواجن البيضاء ما بين 15 و16 جنيها للكيلو.

أسعار الدواجن بورصة الدواجن اليوم

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 8 جنيهات و10.50 جنيهات، وسجل الكتكوت "ساسو" نحو 4.5 جنيه والكتكوت البلدي نحو 1.4 جنيه. 

سعر البيض فى البورصة

وسجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح ما بين 31 و32.50 جنيه للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح ما بين 39 و40 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 11 و14 جنيها.
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