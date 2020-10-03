قطاع الدواجن: مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي.. فيديو

قال طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر على أعتاب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني، عقب عدة إجراءات اتخذتها الوزارة في هذا الشأن.





وأوضح سليمان، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "دى ام سى"، أن مصر سهلت إجراءات الحصول على تراخيص العمل فى القطاع الداجنى، لافتا إلى أن عدد التراخيص التي كانت ممنوحة قبل 3 سنوات كان 1500 ترخيص فقط، ووصل العدد فى الوقت الحالى إلى 56 ألف ترخيص، مع الالتزام الكامل بكافة اشتراطات الأمن والأمان.



