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أخبار العالم

كورونا يتوحش في إسرائيل.. آخر مستجدات المرض بدولة الاحتلال

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:02 م
صدى البلد
محمد عثمان
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الجمعة، تسجيل 7690 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي.

وقالت الصحة الإسرائيلية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في دولة الاحتلال ارتفع إلى 72,164 حالة، من بينهم 839 مصابًا في حالة خطرة.

وأشارت  إلى أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل بلغ 1633 حالة.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، فإن إسرائيل تحولت من كونها دولة بها أقل معدل وفيات ناجمة عن الفيروس إلى دولة بها أعلى معدل وفيات مقارنة بتعداد سكانها.

علاوة على ذلك ، يعتبر عدد الإصابات الجديدة في إسرائيل التي يتم تسجيلها يوميًا يوميًا أيضًا من بين أعلى المعدلات في العالم للفرد - ولكن هذا مرتبط أيضًا بعدد الأشخاص الذين يتم فحصهم.

وذكرت القناة الـ13 العبرية، في وقت سابق، أن الحكومة الإسرائيلية، صادقت على تمديد فترة الإغلاق الشامل بأربعة أيام اضافية بعد فترة الأعياد اليهودية. 
 
وأضافت القناة، أن القانون الجديد يقضي بحصر التظاهرات والاحتجاجات على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد من المنزل، وفي مجموعات تصل إلى 20 شخصا.
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