كورونا يتوحش في إسرائيل.. آخر مستجدات المرض بدولة الاحتلال

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الجمعة، تسجيل 7690 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم الماضي.





وقالت الصحة الإسرائيلية في بيان، إن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في دولة الاحتلال ارتفع إلى 72,164 حالة، من بينهم 839 مصابًا في حالة خطرة.





وأشارت إلى أن إجمالي حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في إسرائيل بلغ 1633 حالة.





وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، فإن إسرائيل تحولت من كونها دولة بها أقل معدل وفيات ناجمة عن الفيروس إلى دولة بها أعلى معدل وفيات مقارنة بتعداد سكانها.





علاوة على ذلك ، يعتبر عدد الإصابات الجديدة في إسرائيل التي يتم تسجيلها يوميًا يوميًا أيضًا من بين أعلى المعدلات في العالم للفرد - ولكن هذا مرتبط أيضًا بعدد الأشخاص الذين يتم فحصهم.



