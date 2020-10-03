AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وصول أولى رحلات الخطوط الجوية الأوكرانية إلى مطار مرسى علم.. صور

السبت 03/أكتوبر/2020 - 07:05 م
وصول أولى رحلات الخطوط
وصول أولى رحلات الخطوط الجوية الاوكرانية
نورهان خفاجي
استقبل مطار مرسي علم اليوم رحلة الخطوط الجوية الاوكرانية من طراز B737/800  القادمة من مدينة كييف وعلي متنها ١٢٨ راكبا، وتعد هذه الرحلة هي الاولي من كييف بواسطه الخطوط الجوية الاوكرانية الي مرسي علم. 

تم استقبال الطائرة بتقليد رش المياه كإجراء متبع لوصول أولي الرحلات الجوية إلي المطارات المصرية ، كما قام فريق من العلاقات العامة بالمطار بإنهاء إجراءات الوصول مع تطبيق كافة الضوابط الوقائية والإجراءات الإحترازية المتبعة للحفاظ علي سلامة وصحة الركاب والعاملين بالمطارات المصرية .


جدير  بالذكر أن الخطوط الجوية الاوكرانية استأنفت رحلاتها الجوية إلي القاهرة الاسبوع الماضي بعد التوقف بسبب جائحة كورونا.

ويأتي هذا في ضوء الجهود المشتركة بين وزارتي الطيران المدنى والسياحية لجذب وتنشيط الحركة السياحية إلى مصر.
وصول أولى رحلات الخطوط الجوية الأوكرانية إلى مطار مرسى علم.. صور
وصول أولى رحلات الخطوط الجوية الأوكرانية إلى مطار مرسى علم.. صور
Advertisements

موضوعات متعلقة

وصول أولى الرحلات السياحية من رومانيا مطار الغردقة بعد استئناف الطيران.. صور

صدقي: استقبال الغردقة لأولى رحلات رومانيا بداية مبشرة لعودة السياحة منها لمصر

بعد أزمة كورونا.. وصول أولى رحلات شركة سكات اير لـ مطار شرم الشيخ

الطيران: مطار شرم الشيخ يستقبل أول رحلة من أرمينيا وبرج العرب الأولى من ميلانو.. صور

حركة المطار.. تسيير 188 رحلة جوية لنقل 20 ألف راكب.. استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء بالمطارات السياحية.. مصر للطيران تسير رحلاتها الجوية المنتظمة إلى 26 وجهة دولية

مطار الغردقة يستقبل أولى الرحلات البلغارية بعد توقف فترة كورونا.. صور

ترشيحاتنا

غيرة ولا دينا الشربينى.. سر تهرّب حبيبة عمرو دياب الأولى من لقائه فى فرح أمير شاهين

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

باس رأس نجيب ساويرس.. محمد رمضان يحذف الصورة بعد الجدل

الشيخ جلال قال لى حلال.. خالد الجندي: لا يوجد عاقل يحلل الزنا.. فيديو

فيروس كورونا يضرب يوفنتوس الإيطالي.. والفريق يدخل الحجر الصحي

كيف أصيب ترامب بفيروس كورونا؟

AdvertisementS

هاني الناظر يحذر من إعداد الشاي بهذه الطريقة

السيسي يوجه بالتسهيل على المواطنين وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق بالشهر العقاري

الوضع خطير والتنفس بصعوبة.. CNN تنشر تقريرا مقلقا بشأن حالة ترامب الصحية

بعد هتك عرضها.. مقتل طفلة في الدقهلية ووضع جثمانها في شيكارة والفاعل طفلتان

للمرة الخامسة.. تجديد حبس أسرة منار سامي فتاة التيك توك في واقعة الاعتداء على حرس المحكمة

بـ الرقم القومى.. تعرف على التخفيضات الجديدة فى أسعار تذاكر المترو والقطارات

بعد طرد ساسي| مصدر يكشف مصير تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

لقاء بالأمس بعد فراق 32 سنة .. من هي خطيبة عمرو دياب الأولى؟

الكاف يتجه للموافقة على مبادرة أبوريدة لاختيار مؤمن زكريا سفيرًا لدوري الأبطال

بيان عاجل من البيت الأبيض عن آخر التطورات الصحية لـ ترامب في المستشفى

كيف سيتم تقييم طلاب المدارس في العام الدراسي الجديد؟.. وزير التعليم يجيب

المؤبد لـ 28 إخوانيًا شرعوا فى قتل 4 أشخاص بالمتفجرات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باسل وزينة| زفاف سوري في التجمع بتوقيع الهضبة وعلامة ورمضان

اعرف الفارق بين اللون.. اللحوم الفاتحة والداكنة وفوائد كل منهما

لقاء بالأمس بعد فراق 32 سنة .. من هي خطيبة عمرو دياب الأولى؟