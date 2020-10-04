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اقتصاد

ارتفاع الأصول المقابلة للبنوك إلى 8.6 تريليون جنيه بنهاية العام المالي الماضي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 09:00 ص
البنك المركزي
البنك المركزي
محمد يحيي
ارتفع إجمالي الأصول المقابلة لنقود الإحتياطي بنهاية العام المالي 2019/ 2020 الماضي إلي 8.6 تريليون جنيه مقابل 8.333 تريليون جنيه في مايو السابق له ومقارنة بـ 7.9 تريليونا في إبريل 2020.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول حجم النقد المتداول خارج خزائنه نهاية يونيو السابق لنحو 651.2 مليار جنيه بعد أن كان 648.2 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ 613.5 مليار جنيه في إبريل 2020.

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وصل حجم ودائع البنوك بالعملة المحلية لدي البنك المركزي لنحو 204.413 مليار جنيه مقابل 185.41 مليار جنيه في مايو 2020 ومقارنة بـ175.2 مليار جنيه في إبريل 2020.

وسجل صافي الأصول الأجنبية نحو 157.33 مليار جنيه في يونيو 2020 ومقارنة بـ123.52 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ788.64 مليار جنيه في إبريل من نفس العام

وبلغ صافي الأصول المحلية نحو 698.3 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 710.1 مليار جنيه في مايو السابق ومقارنة بـ662.071 مليار جنيه في إبريل من نفس العام.

وسجل صافي المطلوبات من الحكومة ضمن الأصول المحلية نحو 805.54 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 599.021 مليار جنيه في مايو 2020 ومقارنة بـ 691.212 مليار جنيه في إبريل السابق له.
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