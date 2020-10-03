غرفة لكل طالب بـ جامعة عين شمس.. موعد إعلان نتيجة التسكين

بدأ اليوم ويستمر

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وأضاف المصدر خلال تصريحاته لصدي البلد ان لكل طالب له غرفة خاصة به واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال الطلاب المقرر إقامتهم بالمدن الجامعية مع تجديد وتطوير كافة المنشآت و كذلك تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية و مراعاة المعايير الصحية لضمان سلامة الطلاب.





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وأشار المصدر إلى أنه يتم الكشف الطبي مع بداية الدراسة، وهو عبارة عن تحليل مخدرات وغيرها من الإجراءات الطبية التي تحافظ علي جميع الطلاب منوها بأن الطالب سيستلم في نفس اليوم، الغرفة الخاصة به؛ بعد إجراء الفحوصات الطبية .





وأكد انه يتم الاعلان عن نتيجة المرحلة الثانية بعد 48 ساعة من انتهاء تلقي طلبات الراغبين في السكن بالمدن الجامعية للمرحلة الثانية للتسكين أي 10 أكتوبر الجاري .



