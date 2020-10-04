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الشرقية تستعد لانتخابات مجلس النواب .. تشكيل لجنة عليا برئاسة المحافظ للمتابعة المستمرة وتذليل العقبات .. تطهير مقرات اللجان ورفع الإشغالات أولا بأول

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 05:15 ص
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي
  • محافظة الشرقية تستعد لانتخابات مجلس النواب
  • لجان فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء لمعاونة اللجنة العليا
  • غرفة عمليات للمتابعة على مدار الساعة

تعمل محافظة الشرقية على الاستعداد لانتخابات مجلس النواب من خلال رفع درجة الاستعداد في كافة الأجهزة والمديريات.

 قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية إنه شكل لجنة عليا بالقرار رقم ( 8332 ) لسنة 2020 برئاسته.

وستكون مهام اللجنة العليا المُشكله الإشراف الكامل على عملية الإعداد والتجهيز لانتخابات مجلس النواب 2020 بنطاق المحافظة وتذليل كافة العقبات والصعوبات التي تعترض سير العملية الانتخابية وتيسير كافة الاحتياجات المطلوبة.

تضم اللجنة في عضويتها كلٍ من الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء إبراهيم عبد الغفار مدير أمن الشرقية ، وسعد الفرماوي السكرتير العام المهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد للمحافظة.


كما تضمن  اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ، والعميد رضا الحسيني المستشار العسكري للمحافظة ، و اللواء مساعد مدير الأمن للشئون المالية والإدارية والمستشار المالي للمحافظة ومديري مديريتي التربية والتعليم والشئون الصحية ، ومدير عام شؤون مكتب المحافظ ومديري إدارات ( الشؤون المالية والإدارية – الإدارة العامة للمجالس واللجان والمؤتمرات – الموارد البشرية - الشؤون القانونية – الأزمات والكوارث – العلاقات العامة – المكتب الفني والمتابعة الميدانية – الوحدات المحلية – اللجان والمؤتمرات – مركز نظم المعلومات والتحول الرقمي – الحسابات – المتحدث الرسمي للمحافظة)  .

وفي نفس السياق، قرر المحافظ تشكيل لجان فرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء لمعاونة اللجنة العليا بالمحافظة برئاسة رئيس المركز أو المدينة أو الحي وعضوية كلٍ من مأمور ( مركز – قسم الشرطة المختص ) و نواب رؤساء المراكز والمدن والأحياء وسكرتيري المركز ومديرى الإدارات التعليمية والصحية والوحدات المحلية والأزمات والكوارث ورؤساء الوحدات المحلية القروية بكل مركز.

ومن المقرر أن تقوم هذه اللجنة بمعاونة اللجنة العليا في الإعداد والتجهيز لانتخابات مجلس النواب 2020 وإمدادها بكافة المعلومات اللازمة لسير العملية الإنتخابية أولًا بأول.

كما قرر المحافظ تشكيل غرفة عمليات بقاعة الإجتماعات بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات ، لمتابعة سير العملية الإنتخابية .

وتتولى اللجنة مع التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والوحدات المحلية القروية وكافة الأجهزة المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل كافة العقبات والمشاكل التي تواجهها وإعداد التقارير اليومية اللازمة للعرض على المحافظ .


كما قرر المحافظ تكليف إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة بالمرور والمتابعة لكافة المقرات الانتخابية، والتأكد من جاهزيتها وأماكن المبيت للسادة أعضاء الهيئات القضائية والمشرفين على العملية الانتخابية، مؤكدًا على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه.

كما شدد المحافظ على التواجد الأمنى وتأمين سير العملية الانتخابية، فضلا عن تطهير مقرات اللجان واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد على رفع الإشغالات بمحيط اللجان ورفع تراكمات القمامة أولا بأول.

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