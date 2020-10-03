محافظ بورسعيد: إيمان الرئيس السيسي بالشباب.. أهدى علامة "صنع في مصر" إلى العالم

أكد عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بقدرات الشباب، مشيرًا إلى أن ثقته فيهم ومنحهم 54 مصنعًا في المحافظة، أصبح جميعها اليوم يصدر منتجاته إلى مختلف العالم.





وأضاف أن علامة "صنع في مصر" تم رفعها عاليًا بسواعد الشباب، وبدعم من القيادة السياسية، مشيرًا إلى أن المحافظة يوجد بها أكبر مصنع في الشرق الأوسط والعالم لإنتاج إطارات السيارات يعمل فيه الشباب المصري.





جاء ذلك في كلمته مساء اليوم السبت، خلال المؤتمر الشبابي الذي نظمته مديرية الشباب والرياضة بديوان عام المحافظة في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصارات أكتوبر، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد افتتاح أكبر مصانع سمكية أرضية في العالم في شرق بورسعيد، وهو ما تم في وقت قياسي، تنضم إلى غيرها من الإنجازات ومنها إنشاء 5 مصانع عملاقة في أقل من ثلاث سنوات فقط، إلى جانب المصانع الأخرى التي يقوم عليها الشباب وتصدر منتجاتها إلى الخارج.





ولفت الغضبان إلى استلهام روح نصر أكتوبر فيما يجري إنجازه في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن ما تم إنجازه خلال السنوات الست الماضية لم يتحقق منذ 50 عامًا، موجهًا التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي صاحب نهضة مصر الحديثة.





وأوضح الغضبان أن إنجازات الدولة المصرية لصالح شباب مصر وبسواعدهم، مثمنًا من نجاح بورسعيد ضمن المرحلة الأولى من تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل لما شهدته من طفرة في القطاع الصحي بالمحافظة ونجاح عمليات متخصصة شُهد لها عالميًا ومنها إجراء عملية تغيير صمام قلب لمسن عمره 90 عامًا، والقضاء على قوائم الانتظار، وإنشاء وحدات للغسيل الكلوي، وهو ما تحقق في وقت قياسي.



